https://uz.sputniknews.ru/20250621/uzatom-rosatom-planiruyut-vmeste-razvivat-texnologii-radiatsionnoy-obrabotki-50082413.html
Узатом и Росатом планируют вместе развивать технологии радиационной обработки
Узатом и Росатом планируют вместе развивать технологии радиационной обработки
Sputnik Узбекистан
Развитие многофункциональных центров ионизирующей обработки станет важным шагом в модернизации медицинской и сельскохозяйственной сфер, обеспечивая высокую степень стерилизации, продление сроков хранения продукции и укрепление продовольственной безопасности.
2025-06-21T18:25+0500
2025-06-21T18:25+0500
2025-06-21T18:55+0500
узатом
росатом
меморандум
радиация
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Агентство "Узатом" и Госкорпорация "Росатом" подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере радиационной обработки продукции. Стороны планируют совместно развивать технологии радиационной обработки для медицинской и сельскохозяйственной отраслей, сообщает пресс-служба Агентства. В Москве директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев и генеральный директор компании в контуре управления "Росатома", которая отвечает за реализацию проектов в области радиационной обработки Артур Колонтаев подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в области создания многофункциональных центров ионизирующей обработки в Республике Узбекистан. По словам Ахмедхаджаева, подписанный меморандум отражает стремление Узбекистана к внедрению инновационных технологий в ключевые отрасли экономики страны. Развитие многофункциональных центров ионизирующей обработки станет важным шагом в модернизации медицинской и сельскохозяйственной сфер, обеспечивая высокую степень стерилизации, продление сроков хранения продукции и укрепление продовольственной безопасности. Для справки: Многофункциональные центры обработки – это комплекс зданий, инженерных систем и оборудования для осуществления ионизирующей обработки медицинских изделий, пищевой и сельскохозяйственной продукции. Ионизирующая обработка позволяет быстро и эффективно производить стерилизацию изделий медицинского назначения и является единственным методом способным обеспечить стерильность 10־⁶. Такая обработка позволяет также обеспечить продление сроков сохранности пищевой продукции, осуществлять ее дезинсекцию и деконтаминацию, подавлять патогенные микроорганизмы, являясь, при этом, безопасной для здоровья человека. Безопасность метода ионизирующей обработки подтверждена Продовольственным и сельскохозяйственным агентством ООН, Международным агентством по атомной энергии и ВОЗ.
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узатом росатом технологии радиационной обработки меморандум
узатом росатом технологии радиационной обработки меморандум
Узатом и Росатом планируют вместе развивать технологии радиационной обработки
18:25 21.06.2025 (обновлено: 18:55 21.06.2025)
Развитие многофункциональных центров ионизирующей обработки станет важным шагом в модернизации медицинской и сельскохозяйственной сфер, обеспечивая высокую степень стерилизации, продление сроков хранения продукции и укрепление продовольственной безопасности.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Агентство "Узатом" и Госкорпорация "Росатом" подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере радиационной обработки продукции. Стороны планируют совместно развивать технологии радиационной обработки для медицинской и сельскохозяйственной отраслей, сообщает
пресс-служба Агентства.
В Москве директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев и генеральный директор компании в контуре управления "Росатома", которая отвечает за реализацию проектов в области радиационной обработки Артур Колонтаев подписали Меморандум о взаимопонимании.
Документ предусматривает развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в области создания многофункциональных центров ионизирующей обработки в Республике Узбекистан.
"Мы видим значительный потенциал рынка ионизирующей обработки Узбекистана и готовы вместе с нашим партнером – "Узатомом" – содействовать более широкому применению радиационных технологий для обеспечения продовольственной безопасности и здоровья населения, а также дальнейшего развития экспортных возможностей Республики Узбекистан", – отметил Артур Колонтаев.
По словам Ахмедхаджаева, подписанный меморандум отражает стремление Узбекистана к внедрению инновационных технологий в ключевые отрасли экономики страны. Развитие многофункциональных центров ионизирующей обработки станет важным шагом в модернизации медицинской и сельскохозяйственной сфер, обеспечивая высокую степень стерилизации, продление сроков хранения продукции и укрепление продовольственной безопасности.
"Узбекистан активно движется к новым горизонтам, и это сотрудничество позволит нам не только повысить качество отечественной продукции, но и значительно расширить экспортный потенциал, открывая новые возможности для устойчивого развития страны", — подчеркнул Ахмедхаджаев.
Для справки: Многофункциональные центры обработки – это комплекс зданий, инженерных систем и оборудования для осуществления ионизирующей обработки медицинских изделий, пищевой и сельскохозяйственной продукции. Ионизирующая обработка позволяет быстро и эффективно производить стерилизацию изделий медицинского назначения и является единственным методом способным обеспечить стерильность 10־⁶. Такая обработка позволяет также обеспечить продление сроков сохранности пищевой продукции, осуществлять ее дезинсекцию и деконтаминацию, подавлять патогенные микроорганизмы, являясь, при этом, безопасной для здоровья человека. Безопасность метода ионизирующей обработки подтверждена Продовольственным и сельскохозяйственным агентством ООН, Международным агентством по атомной энергии и ВОЗ.