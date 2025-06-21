https://uz.sputniknews.ru/20250621/uzatom-rosatom-planiruyut-vmeste-razvivat-texnologii-radiatsionnoy-obrabotki-50082413.html

Узатом и Росатом планируют вместе развивать технологии радиационной обработки

Узатом и Росатом планируют вместе развивать технологии радиационной обработки

Sputnik Узбекистан

Развитие многофункциональных центров ионизирующей обработки станет важным шагом в модернизации медицинской и сельскохозяйственной сфер, обеспечивая высокую степень стерилизации, продление сроков хранения продукции и укрепление продовольственной безопасности.

2025-06-21T18:25+0500

2025-06-21T18:25+0500

2025-06-21T18:55+0500

узатом

росатом

меморандум

радиация

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Агентство "Узатом" и Госкорпорация "Росатом" подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере радиационной обработки продукции. Стороны планируют совместно развивать технологии радиационной обработки для медицинской и сельскохозяйственной отраслей, сообщает пресс-служба Агентства. В Москве директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев и генеральный директор компании в контуре управления "Росатома", которая отвечает за реализацию проектов в области радиационной обработки Артур Колонтаев подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в области создания многофункциональных центров ионизирующей обработки в Республике Узбекистан. По словам Ахмедхаджаева, подписанный меморандум отражает стремление Узбекистана к внедрению инновационных технологий в ключевые отрасли экономики страны. Развитие многофункциональных центров ионизирующей обработки станет важным шагом в модернизации медицинской и сельскохозяйственной сфер, обеспечивая высокую степень стерилизации, продление сроков хранения продукции и укрепление продовольственной безопасности. Для справки: Многофункциональные центры обработки – это комплекс зданий, инженерных систем и оборудования для осуществления ионизирующей обработки медицинских изделий, пищевой и сельскохозяйственной продукции. Ионизирующая обработка позволяет быстро и эффективно производить стерилизацию изделий медицинского назначения и является единственным методом способным обеспечить стерильность 10־⁶. Такая обработка позволяет также обеспечить продление сроков сохранности пищевой продукции, осуществлять ее дезинсекцию и деконтаминацию, подавлять патогенные микроорганизмы, являясь, при этом, безопасной для здоровья человека. Безопасность метода ионизирующей обработки подтверждена Продовольственным и сельскохозяйственным агентством ООН, Международным агентством по атомной энергии и ВОЗ.

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