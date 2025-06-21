https://uz.sputniknews.ru/20250621/vzaimnaya-torgovlya-mejdu-uzbekistanom-azerbaydjanom-vyrosla-2025-god-50076271.html

Взаимная торговля между Узбекистаном и Азербайджаном выросла на 40% в 2025 году

Взаимная торговля между Узбекистаном и Азербайджаном выросла на 40% в 2025 году

Sputnik Узбекистан

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял участие в мероприятиях, направленных на развитие и углубление двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей между Узбекистаном и Азербайджаном.

2025-06-21T12:56+0500

2025-06-21T12:56+0500

2025-06-21T12:56+0500

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

лазиз кудратов

узбекистан

азербайджан

сотрудничество

экономика

торговля

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан нарастили объемы взаимной торговли на 40% с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана.Глава МИПТ Лазиз Кудратов принял участие в мероприятиях, направленных на развитие и углубление двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей между Узбекистаном и Азербайджаном.В рамках деловой программы в Баку состоялось 14-е заседание Совместной межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном. Делегации возглавили министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.На заседании глава узбекской делегации отметил высокий уровень узбекско-азербайджанских отношений, который устойчиво укрепляется благодаря личным, дружественным и доверительным связям между лидерами двух государств.В ходе заседания обсуждены ключевые направления взаимодействия, включая торгово-экономическое сотрудничество, промышленную кооперацию, совместные проекты в сфере транспорта, сельского хозяйства и пищевой промышленности, которые составляют основу стратегического партнерства между двумя странами.Участники заседания отметили успешное продвижение совместных проектов по строительству жилых и туристических объектов, созданию логистического центра, хлопкового и молочного кластеров. Активно работает Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания, которая участвует в финансировании 15 проектов на сумму свыше $360 млн.Также Кудратов принял участием в III-м Форуме регионов Узбекистана и Азербайджана, на котором также присутствовали представители бизнес-кругов двух стран. В рамках форума прошли B2B-сессии с участием руководителей регионов и ведущих компаний, а также были достигнуты договоренности о дальнейшем углублении сотрудничества на региональном уровне.Деловая программа завершилась встречами министра с руководителями крупных азербайджанских компаний, на которых обсуждены новые перспективные направления партнерства и реализация совместных инвестиционных проектов.

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