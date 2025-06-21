Взаимная торговля между Узбекистаном и Азербайджаном выросла на 40% в 2025 году
© Sputnik / Murad OrujovФлаги Азербайджана и Узбекистана.
© Sputnik / Murad Orujov
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Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял участие в мероприятиях, направленных на развитие и углубление двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей между Узбекистаном и Азербайджаном.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекистан и Азербайджан нарастили объемы взаимной торговли на 40% с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана.
Глава МИПТ Лазиз Кудратов принял участие в мероприятиях, направленных на развитие и углубление двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей между Узбекистаном и Азербайджаном.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Лазиз Кудратов принял участие в 14 заседании Совместной межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
Лазиз Кудратов принял участие в 14 заседании Совместной межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
В рамках деловой программы в Баку состоялось 14-е заседание Совместной межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном. Делегации возглавили министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
На заседании глава узбекской делегации отметил высокий уровень узбекско-азербайджанских отношений, который устойчиво укрепляется благодаря личным, дружественным и доверительным связям между лидерами двух государств.
В ходе заседания обсуждены ключевые направления взаимодействия, включая торгово-экономическое сотрудничество, промышленную кооперацию, совместные проекты в сфере транспорта, сельского хозяйства и пищевой промышленности, которые составляют основу стратегического партнерства между двумя странами.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Лазиз Кудратов принял участие в 14 заседании Совместной межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
Лазиз Кудратов принял участие в 14 заседании Совместной межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
"Особо подчеркнуто участие узбекской делегации в выставке и Форуме торгово-инвестиционного сотрудничества тюркских государств, где был представлен стенд "Made in Uzbekistan" с продукцией более 50 отечественных производителей. Отмечен рост взаимной торговли между Узбекистаном и Азербайджаном на 40% с начала текущего года, что подтверждает результативность предпринимаемых шагов", – говорится в сообщении.
Участники заседания отметили успешное продвижение совместных проектов по строительству жилых и туристических объектов, созданию логистического центра, хлопкового и молочного кластеров. Активно работает Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания, которая участвует в финансировании 15 проектов на сумму свыше $360 млн.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Лазиз Кудратов принял участие в 14 заседании Совместной межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
Лазиз Кудратов принял участие в 14 заседании Совместной межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
В числе согласованных мер и инициатив: принятие Совместного плана мероприятий по увеличению объема двусторонней торговли, Программы промышленной кооперации на 2025-2026 годы, утверждение двухлетнего графика взаимных торговых миссий, открытие торговых домов и шоу-румов в Ташкенте и Баку, создание Совета предпринимателей двух стран, и меры по развитию межрегиональных транспортных коридоров, сотрудничеству в области шелководства, хлопководства и молочной переработки.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Лазиз Кудратов принял участие в 14 заседании Совместной межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
Лазиз Кудратов принял участие в 14 заседании Совместной межправкомиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Также Кудратов принял участием в III-м Форуме регионов Узбекистана и Азербайджана, на котором также присутствовали представители бизнес-кругов двух стран. В рамках форума прошли B2B-сессии с участием руководителей регионов и ведущих компаний, а также были достигнуты договоренности о дальнейшем углублении сотрудничества на региональном уровне.
Деловая программа завершилась встречами министра с руководителями крупных азербайджанских компаний, на которых обсуждены новые перспективные направления партнерства и реализация совместных инвестиционных проектов.