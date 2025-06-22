https://uz.sputniknews.ru/20250622/brest-kontsert-rekviem-pamyati-jertv-voyny-50099583.html

В Бресте прошел концерт-реквием памяти жертв войны — видео

В Бресте прошел концерт-реквием памяти жертв войны — видео

Sputnik Узбекистан

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа отмечают в республике 22 июня

2025-06-22T14:55+0500

2025-06-22T14:55+0500

2025-06-22T14:55+0500

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В ночь на 22 июня в стенах Брестской крепости, которая в 1941 году первой приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков, прошел митинг-реквием, сообщает Sputnik Беларусь.В мероприятии, посвященном годовщине начала Великой Отечественной войны, участвовали около 35 тыс. человек: представители руководства Беларуси, министерств и ведомств республики и России, регионов двух стран, постоянного комитета Союзного государства, дипмиссий, а также общественные деятели, молодежь, ветераны и другие гости.День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа отмечают в республике 22 июня.

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