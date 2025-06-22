Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250622/kak-vstretili-poezd-pamyati-v-breste-50102433.html
Как встретили "Поезд памяти" в Бресте — фото
Как встретили "Поезд памяти" в Бресте — фото
Sputnik Узбекистан
Проект продолжает расширять свою географию, объединяя все больше стран и людей для сохранения правды о Великой Отечественной войне
2025-06-22T17:09+0500
2025-06-22T17:09+0500
фото
беларусь
фотолента
история
великая отечественная война
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/16/50091554_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_781f9163a623d239e5fafe8e667eec86.jpg
Уникальный культурно-образовательный проект "Поезд Памяти", который повезет 200 старшеклассников из стран бывшего СССР по городам, хранящим память о Великой Отечественной войне, накануне прибыл в Брест, сообщает Sputnik Беларусь.Выбор города-героя в качестве первой остановки не случаен. Именно Брест, первым принявший на себя сокрушительный удар немецко-фашистских захватчиков в июне 1941 года, стал символом мужества и стойкости советских воинов. Его героическая оборона навсегда вошла в историю, и прибытие сюда "Поезда Памяти" — дань уважения подвигу защитников города-героя.Состав, стартовавший из Москвы 20 июня, 21 июня принял на белорусской земле молодых участников, готовых проникнуться духом общей трагической и героической истории. Инициаторы стартовавшего в 2021 году проекта — председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.В двухнедельном путешествии примут участие подростки в возрасте 15-17 лет – победители национальных конкурсов из Беларуси, России и других стран СНГ. За время поездки молодежь посетит 15 городов, 8 из которых находятся в Беларуси и 7 в России, познакомится с культурой и традициями соседних государств, а главное – отдаст дань памяти героям, сражавшимся плечом к плечу против общего врага."Поезд Памяти" постоянно расширяет свою географию. Начинавшись с участия школьников из Беларуси и России, проект постепенно объединил сверстников из Армении, Кыргызстана и других стран СНГ. В этом году состав впервые объединил представителей всех республик бывшего СССР, символизируя единство народов, сражавшихся за Победу.
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/16/50091554_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f8febd6f206710895445ef6d637f8110.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
поезд память минск встреча
поезд память минск встреча

Как встретили "Поезд памяти" в Бресте — фото

17:09 22.06.2025
Подписаться
Проект продолжает расширять свою географию, объединяя все больше стран и людей для сохранения правды о Великой Отечественной войне.
Уникальный культурно-образовательный проект "Поезд Памяти", который повезет 200 старшеклассников из стран бывшего СССР по городам, хранящим память о Великой Отечественной войне, накануне прибыл в Брест, сообщает Sputnik Беларусь.
Выбор города-героя в качестве первой остановки не случаен. Именно Брест, первым принявший на себя сокрушительный удар немецко-фашистских захватчиков в июне 1941 года, стал символом мужества и стойкости советских воинов. Его героическая оборона навсегда вошла в историю, и прибытие сюда "Поезда Памяти" — дань уважения подвигу защитников города-героя.
Состав, стартовавший из Москвы 20 июня, 21 июня принял на белорусской земле молодых участников, готовых проникнуться духом общей трагической и героической истории. Инициаторы стартовавшего в 2021 году проекта — председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Поезд Победы совершил остановку в Бресте - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко
Поезд Победы совершил остановку в Бресте - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко
Поезд Победы совершил остановку в Бресте - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко
Поезд Победы совершил остановку в Бресте - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко
Поезд Победы совершил остановку в Бресте - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко
Поезд Победы совершил остановку в Бресте - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко
Поезд Победы совершил остановку в Бресте - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко
Поезд Победы совершил остановку в Бресте - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко
Поезд Победы совершил остановку в Бресте - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik / Виктор Толочко
В двухнедельном путешествии примут участие подростки в возрасте 15-17 лет – победители национальных конкурсов из Беларуси, России и других стран СНГ. За время поездки молодежь посетит 15 городов, 8 из которых находятся в Беларуси и 7 в России, познакомится с культурой и традициями соседних государств, а главное – отдаст дань памяти героям, сражавшимся плечом к плечу против общего врага.
"Поезд Памяти" постоянно расширяет свою географию. Начинавшись с участия школьников из Беларуси и России, проект постепенно объединил сверстников из Армении, Кыргызстана и других стран СНГ. В этом году состав впервые объединил представителей всех республик бывшего СССР, символизируя единство народов, сражавшихся за Победу.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0