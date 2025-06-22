https://uz.sputniknews.ru/20250622/kak-vstretili-poezd-pamyati-v-breste-50102433.html

Как встретили "Поезд памяти" в Бресте — фото

Как встретили "Поезд памяти" в Бресте — фото

Sputnik Узбекистан

Проект продолжает расширять свою географию, объединяя все больше стран и людей для сохранения правды о Великой Отечественной войне

2025-06-22T17:09+0500

2025-06-22T17:09+0500

2025-06-22T17:09+0500

фото

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великая отечественная война

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Уникальный культурно-образовательный проект "Поезд Памяти", который повезет 200 старшеклассников из стран бывшего СССР по городам, хранящим память о Великой Отечественной войне, накануне прибыл в Брест, сообщает Sputnik Беларусь.Выбор города-героя в качестве первой остановки не случаен. Именно Брест, первым принявший на себя сокрушительный удар немецко-фашистских захватчиков в июне 1941 года, стал символом мужества и стойкости советских воинов. Его героическая оборона навсегда вошла в историю, и прибытие сюда "Поезда Памяти" — дань уважения подвигу защитников города-героя.Состав, стартовавший из Москвы 20 июня, 21 июня принял на белорусской земле молодых участников, готовых проникнуться духом общей трагической и героической истории. Инициаторы стартовавшего в 2021 году проекта — председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.В двухнедельном путешествии примут участие подростки в возрасте 15-17 лет – победители национальных конкурсов из Беларуси, России и других стран СНГ. За время поездки молодежь посетит 15 городов, 8 из которых находятся в Беларуси и 7 в России, познакомится с культурой и традициями соседних государств, а главное – отдаст дань памяти героям, сражавшимся плечом к плечу против общего врага."Поезд Памяти" постоянно расширяет свою географию. Начинавшись с участия школьников из Беларуси и России, проект постепенно объединил сверстников из Армении, Кыргызстана и других стран СНГ. В этом году состав впервые объединил представителей всех республик бывшего СССР, символизируя единство народов, сражавшихся за Победу.

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