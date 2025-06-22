https://uz.sputniknews.ru/20250622/mid-rf-udar-ssha-iran-zayavleniye-50102842.html

МИД РФ: Такие удары наносят урон авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия

МИД РФ: Такие удары наносят урон авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия

Sputnik Узбекистан

Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране — они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН

2025-06-22T17:56+0500

2025-06-22T17:56+0500

2025-06-22T17:56+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Российский МИД назвал атаку США на Иран ударом по авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ в связи с американскими ударами по территории Ирана.В нем отмечается, что Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику.Решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства в МИД РФ назвали безответственным, подчеркнув, что особую тревогу вызывает то, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совбеза ООН.В МИД РФ ожидают со стороны руководства Агентства скорейшей профессиональной и честной реакции без обтекаемых фраз и попыток прятаться за политической "равноудаленностью".В МИД РФ призвали прекратить агрессию и наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло.Напомним, что США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны — "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

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в мире, иран, сша, россия, магатэ, израиль, конфликт, оон