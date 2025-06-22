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О чем договорились главы МИД Узбекистана и Пакистана
О чем договорились главы МИД Узбекистана и Пакистана
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Встреча прошла на полях 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Стамбуле
2025-06-22T09:50+0500
2025-06-22T09:50+0500
2025-06-22T09:50+0500
политика
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бахтиер саидов
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встреча
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с сенатором, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром, сообщил глава МИД Узбекистана.Переговоры прошли на полях 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Стамбуле.Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Пакистана подписали План действий между правительствами, направленный на ускорение реализации ключевых проектов и инициатив.“Это практический механизм для превращения стратегических решений в реальные результаты", —добавил Саидов.
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мид узбекистан пакистан встреча стамбул
О чем договорились главы МИД Узбекистана и Пакистана
Встреча прошла на полях 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Стамбуле.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с сенатором, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром, сообщил
глава МИД Узбекистана.
Переговоры прошли на полях 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Стамбуле.
"Обсудили усиливающееся развитие отношений между Узбекистаном и Пакистаном, а также определили конкретные шаги по дальнейшему углублению нашего многопланового сотрудничества — в сферах торговли, инвестиций, транспорта и логистики, образования и культурного обмена. Вновь подтвердили твердую приверженность эффективной реализации всех достигнутых на высшем уровне договоренностей”, — написал Саидов в своем Telegram-канале.
Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Пакистана подписали План действий между правительствами, направленный на ускорение реализации ключевых проектов и инициатив.
“Это практический механизм для превращения стратегических решений в реальные результаты", —добавил Саидов.