https://uz.sputniknews.ru/20250622/mid-uzbekistan-pakistan-vstrecha-stambul-50087094.html

О чем договорились главы МИД Узбекистана и Пакистана

О чем договорились главы МИД Узбекистана и Пакистана

Sputnik Узбекистан

Встреча прошла на полях 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Стамбуле

2025-06-22T09:50+0500

2025-06-22T09:50+0500

2025-06-22T09:50+0500

политика

мид

узбекистан

бахтиер саидов

пакистан

встреча

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с сенатором, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром, сообщил глава МИД Узбекистана.Переговоры прошли на полях 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Стамбуле.Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Пакистана подписали План действий между правительствами, направленный на ускорение реализации ключевых проектов и инициатив.“Это практический механизм для превращения стратегических решений в реальные результаты", —добавил Саидов.

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