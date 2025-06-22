https://uz.sputniknews.ru/20250622/oborona-brestskaya-krepost-rekonstruktsiya-50102243.html

Реконструкторы воссоздали ключевые эпизоды обороны Брестской крепости — видео

Реконструкторы воссоздали ключевые эпизоды обороны Брестской крепости — видео

Sputnik Узбекистан

В день начала войны, 22 июня, на рассвете в мемориальном комплексе ежегодно проходит реконструкция начала Великой Отечественной войны

2025-06-22T16:36+0500

2025-06-22T16:36+0500

2025-06-22T16:36+0500

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брест

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великая отечественная война

общество

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Реконструкция событий последнего мирного вечера и первого дня войны прошла на поле около Кобринского укрепления Брестской крепости, сообщает Sputnik Беларусь.В этом году воссоздавать события 84-летней давности собрались более 500 реконструкторов из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии.Тысячи людей в этот день приходят в крепость, чтобы посмотреть на то, как начиналась война, и отдать дань уважения погибшим.Военно-историческую реконструкцию обороны легендарной цитадели проводят с 2011 года.

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