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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250622/rossiyskie-boytsy-osvobodili-petrovskoe-v-xarkovskoy-oblasti-50100178.html
СВО: российские бойцы освободили Петровское в Харьковской области
СВО: российские бойцы освободили Петровское в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Запад"
2025-06-22T15:30+0500
2025-06-22T15:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Российские войска освободили Петровское в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.В зоне ответственности группировки украинские войска потеряли за сутки до 210 военнослужащих и бронетранспортер "Запад".По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Гороховатка, Новая Кругляковка, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ лишились:
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сво россия бойцы харьковская область
сво россия бойцы харьковская область

СВО: российские бойцы освободили Петровское в Харьковской области

15:30 22.06.2025
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
Боевая стрельба РСЗО Торнадо-Г и пушек Гиацинт в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2025
© Sputnik / Александр Гальперин
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Запад".
ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Российские войска освободили Петровское в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области", — говорится в сводке российского ведомства.
В зоне ответственности группировки украинские войска потеряли за сутки до 210 военнослужащих и бронетранспортер "Запад".
По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Гороховатка, Новая Кругляковка, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск ДНР.
"Противник потерял до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть пикапов, четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", — укакзано в сводке российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ лишились:
663 самолетов;
283 вертолетов;
64 846 беспилотных летательных аппаратов;
611 зенитных ракетных комплексов;
24 006 танков и других боевых бронированных машин;
1 572 боевых машин реактивных систем залпового огня;
26 486 орудий полевой артиллерии и минометов;
37 138 единиц специальной военной автомобильной техники.
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