СВО: российские бойцы освободили Петровское в Харьковской области
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
© Sputnik / Александр Гальперин/
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Запад".
ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Российские войска освободили Петровское в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области", — говорится в сводке российского ведомства.
В зоне ответственности группировки украинские войска потеряли за сутки до 210 военнослужащих и бронетранспортер "Запад".
По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Гороховатка, Новая Кругляковка, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск ДНР.
"Противник потерял до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть пикапов, четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", — укакзано в сводке российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ лишились:
663 самолетов;
283 вертолетов;
64 846 беспилотных летательных аппаратов;
611 зенитных ракетных комплексов;
24 006 танков и других боевых бронированных машин;
1 572 боевых машин реактивных систем залпового огня;
26 486 орудий полевой артиллерии и минометов;
37 138 единиц специальной военной автомобильной техники.