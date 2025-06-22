https://uz.sputniknews.ru/20250622/rossiyskie-boytsy-osvobodili-petrovskoe-v-xarkovskoy-oblasti-50100178.html

СВО: российские бойцы освободили Петровское в Харьковской области

СВО: российские бойцы освободили Петровское в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Запад"

2025-06-22T15:30+0500

2025-06-22T15:30+0500

2025-06-22T15:30+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Российские войска освободили Петровское в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.В зоне ответственности группировки украинские войска потеряли за сутки до 210 военнослужащих и бронетранспортер "Запад".По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Гороховатка, Новая Кругляковка, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ лишились:

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