https://uz.sputniknews.ru/20250622/ssha-nanesli-udary-po-yadernym-obektam-irana-50089800.html

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана — что известно к этому часу

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана — что известно к этому часу

Sputnik Узбекистан

Генсек ООН: Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности

2025-06-22T11:18+0500

2025-06-22T11:18+0500

2025-06-22T11:18+0500

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иран

израиль

конфликт

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил об успешной операции армии США против ядерных объектов Ирана.Американский лидер подчеркнул, что только вооруженные силы США "могли сделать это".Что известно к этому часуРеакция ИранаРеакция ИзраиляРеакция мировой общественностиГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко встревожен ударами США по Ирану, назвал их "опасной эскалацией" и прямой угрозой миру и безопасности.По словам Гутерреша, имеется растущий риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля, что приведет к "катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и мира".Венесуэла решительно осуждает авиаудары США по иранским ядерным объектам как прямую угрозу международному миру, сообщил МИД южноамериканской страны.Атаки США и Израиля, обладающих ядерным арсеналом, на Иран, у которого такого оружия нет, являются незаконными, заявил РИА Новости исполнительный директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.Президент США Дональд Трамп снова втянул страну в конфликт на Ближнем Востоке, задействовав армию для ударов по территории Ирана, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обращением к нации на фоне атак ВВС США по Ирану. В частности , он заявил:Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным Минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тыс. пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тыс. получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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