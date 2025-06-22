США нанесли удары по ядерным объектам Ирана — что известно к этому часу
© AP Photo / Julia NikhinsonБывший президент Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в Trump Tower
© AP Photo / Julia Nikhinson
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Генсек ООН: Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил об успешной операции армии США против ядерных объектов Ирана.
"Мы завершили очень успешную атаку по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан", — написал он в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер подчеркнул, что только вооруженные силы США "могли сделать это".
Что известно к этому часу
США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп после ударов ВВС США по Ирану в своей соцсети Truth Social призвал Тегеран к миру.
"Теперь пришло время мира", — написал Трамп.
Президент США Дональд заявил в соцсети Truth Social, что на ядерный объект Фордо в Иране сбросили "полный комплект бомб.
Телеканал Fox News утверждает, что США при ударах по ядерным объектам Ирана применили противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk.
Иран выпустил около 20 ракет по Израилю, медбригады выехали на места прилетов, информирует израильский 12-й канал.
Трамп в соцсети Truth Social назвал американские удары по иранским ядерным объектам "историческим моментом" для США, Израиля и всего мира.
США поразили самые сложные цели в Иране, но там "еще много осталось", заявил президент США.
Трамп в соцсети Truth Social указал, что все самолеты ВВС США после удара по трем ядерным объектам Ирана покинули воздушное пространство страны.
Президент США после нанесения ударов США по Ирану заявил в соцсети Truth Social, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".
Трамппризвал Иран не отвечать на удары США.
Президент США надеется, что удары США по ядерным объектам Ирана вернут Тегеран к переговорам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Трамп заявил, что Израиль стал более безопасным по итогам атаки США на Иран.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран "не остановится", передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Белого дома.
США связывались с Ираном по дипломатическим каналам, чтобы донести, что планируют только удары и не стремятся к смене власти в Тегеране, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Администрация Трампа предупреждала Израиль об ударе по Ирану, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в социальной сети Х со ссылкой на израильского чиновника.
Минобороны США отказалось комментировать РИА Новости заявления американского президента Дональда Трампа об атаке на Иран, переадресовав вопрос в Белый дом.
Спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп перед решением нанести удары по Ирану якобы дал иранскому правительству "каждую возможность для заключения сделки", но Тегеран отказался от "ядерного разоружения".
Лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн обвинил Иран в якобы отказе от всех дипломатических путей урегулирования и заявил в соцсети Х, что поддерживает президента Дональда Трампа.
Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер предупредил, что после санкционированных президентом Дональдом Трампом ударов по Ирану вырос риск войны.
Решение президента США Дональда Трампа о бомбардировке ядерных объектов Ирана стало огромной ошибкой, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер во время подкаста в соцсети X.
"Самое глупое решение со времен президента Буша. Мы пока что не знаем даже, нанесли ли они ущерб. Израиль бомбил эти места в течение недели, многое уже было повреждено или уничтожено до этого <…> Мы снова показали себя ненадежным партнером в попытке мирного урегулирования. Как, например, Россия теперь может нам верить" — задался он вопросом.
Член палаты представителей от Республиканской партии США и сторонница американского президента Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин выступила с критикой вмешательства Вашингтона в ирано-израильский конфликт, при этом ее заявление было сделано еще до официального объявления о нанесении ударов США по Ирану.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси в соцсети X раскритиковал решение своего однопартийца, президента США Дональда Трампа, назвав удары США по Ирану противоречащими конституции.
США и Израиль уже год назад отрабатывали на учениях удары по ядерным объектам Ирана, подобные нанесенным в ночь на воскресенье, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.
Удары Соединенных Штатов по Ирану являются прямой агрессией с непредсказуемыми последствиями, которая подрывает международный режим ядерной безопасности, нормы и гарантии МАГАТЭ, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил удары Соединенных Штатов по ядерной инфраструктуре Ирана, заявив, что действия Вашингтона ведут к опасной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
"Решительно осуждаем бомбардировки США по ядерным объектам Ирана, которые представляют собой опасную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Эта агрессия грубо нарушает Устав ООН и нормы международного права, подвергая человечество риску кризиса с необратимыми последствиями", — написал кубинский лидер в своем Telegram-канале.
Реакция Ирана
Иран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было, заявил советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади в социальной сети X.
Тегеран официально обвинил США в ударах по своим объектам.
Иран не зафиксировал утечек радиоактивных материалов за пределы ядерных объектов, подвергшихся атаке США, сообщает центр ядерной безопасности страны.
США при ударах по Ирану действовали в координации с Израилем, ИРИ осуждает эту атаку, следует из письма иранского постпредства.
Иран не намерен останавливать развитие ядерной промышленности после ударов по ряду ядерных объектов в исламской республике, ожидает, что международное сообщество осудит эти удары, говорится в заявлении Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Иран требует от Совбеза ООН провести экстренное заседание в связи с атакой США на ядерные объекты страны.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил на своей странице в соцсети X, что нападение США на иранские ядерные объекты будет иметь далеко идущие последствия, Иран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
Реакция Израиля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во второй раз обратился к нации после ударов США по ядерным объектам Ирана и отметил, что его обещание по уничтожению ядерных объектов Ирана теперь выполнено.
Дальнейшие действия Израиля в отношении Ирана будут зависеть от реакции Тегерана на атаку США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Реакция мировой общественности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко встревожен ударами США по Ирану, назвал их "опасной эскалацией" и прямой угрозой миру и безопасности.
По словам Гутерреша, имеется растущий риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля, что приведет к "катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и мира".
"Я глубоко встревожен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности", – указал генсек ООН.
Венесуэла решительно осуждает авиаудары США по иранским ядерным объектам как прямую угрозу международному миру, сообщил МИД южноамериканской страны.
"Бомбардировка ядерных объектов, со всеми рисками, которые она влечет за собой для человеческой жизни и экологического баланса региона, является безответственной эскалацией, которая может вызвать последствия неисчислимых масштабов для глобальной стабильности. Это прямая угроза международному миру", — сказано в заявлении, которое опубликовано в телеграм-канале главы венесуэльского МИД Ивана Хиля.
Атаки США и Израиля, обладающих ядерным арсеналом, на Иран, у которого такого оружия нет, являются незаконными, заявил РИА Новости исполнительный директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
Президент США Дональд Трамп снова втянул страну в конфликт на Ближнем Востоке, задействовав армию для ударов по территории Ирана, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обращением к нации на фоне атак ВВС США по Ирану. В частности , он заявил:
либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней. Помните, что осталось еще много целей;
ближневосточный хулиган Иран должен заключить мир;
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана;
целью бомбардировок Ирана было сокращение его ядерных возможностей.
Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным Минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тыс. пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тыс. получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.