https://uz.sputniknews.ru/20250622/tashkent-vozlojenie-tsvetov-k-vechnomu-ognyu-50098066.html

В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню — фото

В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню — фото

Sputnik Узбекистан

Мероприятие приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

2025-06-22T14:20+0500

2025-06-22T14:20+0500

2025-06-22T14:20+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. В ташкентском мемориальном комплексе "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.В церемонии участвовали временный поверенный в делах России, послы Беларуси и Казахстана, дипломаты Кыргызстана, атташе по вопросам обороны Индии и дружественных стран, а также представители молодежных и ветеранских организаций Узбекистана, общественности и СМИ.Мемориальный комплекс "Братские могилы" появился в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тыс. советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.

https://uz.sputniknews.ru/20250622/50096234.html

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