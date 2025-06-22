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https://uz.sputniknews.ru/20250622/tashkent-vozlojenie-tsvetov-k-vechnomu-ognyu-50098066.html
В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню — фото
В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню — фото
Sputnik Узбекистан
Мероприятие приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
2025-06-22T14:20+0500
2025-06-22T14:20+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. В ташкентском мемориальном комплексе "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.В церемонии участвовали временный поверенный в делах России, послы Беларуси и Казахстана, дипломаты Кыргызстана, атташе по вопросам обороны Индии и дружественных стран, а также представители молодежных и ветеранских организаций Узбекистана, общественности и СМИ.Мемориальный комплекс "Братские могилы" появился в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тыс. советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.
https://uz.sputniknews.ru/20250622/50096234.html
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ташкент возложение цветов вечный огонь великая отечественная война
ташкент возложение цветов вечный огонь великая отечественная война

В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню — фото

14:20 22.06.2025
© Sputnik22 июня по случаю 84-ой годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента.
22 июня по случаю 84-ой годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2025
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Эксклюзив
Мероприятие приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. В ташкентском мемориальном комплексе "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
© Sputnik
22 июня по случаю 84-ой годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
22 июня по случаю 84-ой годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
22 июня по случаю 84-ой годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik
© Sputnik
22 июня по случаю 84-ой годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik
© Sputnik
22 июня по случаю 84-ой годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik
© Sputnik
22 июня по случаю 84-ой годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik
© Sputnik
22 июня по случаю 84-ой годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik
© Sputnik
22 июня по случаю 84-ой годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik
© Sputnik
22 июня по случаю 84-ой годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik
© Sputnik
22 июня по случаю 84-ой годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
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© Sputnik
В церемонии участвовали временный поверенный в делах России, послы Беларуси и Казахстана, дипломаты Кыргызстана, атташе по вопросам обороны Индии и дружественных стран, а также представители молодежных и ветеранских организаций Узбекистана, общественности и СМИ.
Мемориальный комплекс "Братские могилы" появился в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тыс. советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.
Вставай, страна огромная!: 22 июня 1941 года советская земля содрогнулась от вторжения фашистских захватчиков - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2025
"Вставай, страна огромная!": 22 июня 1941 года советская земля содрогнулась от вторжения фашистских захватчиков.
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