В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню — фото
© Sputnik22 июня по случаю 84-ой годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента.
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Мероприятие приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. В ташкентском мемориальном комплексе "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
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В церемонии участвовали временный поверенный в делах России, послы Беларуси и Казахстана, дипломаты Кыргызстана, атташе по вопросам обороны Индии и дружественных стран, а также представители молодежных и ветеранских организаций Узбекистана, общественности и СМИ.
Мемориальный комплекс "Братские могилы" появился в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тыс. советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.