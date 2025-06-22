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Борцы из Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии
Борцы из Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии
Sputnik Узбекистан
С 18 по 22 июня в Вьетнаме проходит чемпионат Азии U23 по борьбе
2025-06-22T13:10+0500
2025-06-22T13:10+0500
2025-06-22T13:10+0500
спорт
борьба
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ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Борцы из Узбекистана в возрастной категории U23 завоевали 16 медалей на чемпионате Азии, который проходит с 18 по 22 июня во вьетнамском городе Вунгтау, сообщает НОК.В заключительный день соревнований вольники республики взяли два серебра и одну бронзу.СереброБронзаС завтрашнего дня в борьбу вступят юные борцы Узбекистана в категории U17, добавили в НОК.
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борцы узбекистан медали чемпионат азии вьетнам
борцы узбекистан медали чемпионат азии вьетнам
Борцы из Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии
С 18 по 22 июня в Вьетнаме проходит чемпионат Азии U23 по борьбе.
ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik
. Борцы из Узбекистана в возрастной категории U23 завоевали 16 медалей на чемпионате Азии, который проходит с 18 по 22 июня во вьетнамском городе Вунгтау, сообщает
НОК.
В заключительный день соревнований вольники республики взяли два серебра и одну бронзу.
-74 кг: Зафарбек Отахонов
-92 кг: Садриддин Даминжонов
"Таким образом, наши спортсмены в данной возрастной категории завершили континентальное первенство с 2 золотыми, 5 серебряными и 9 бронзовыми медалями", — говорится в сообщении.
С завтрашнего дня в борьбу вступят юные борцы Узбекистана в категории U17, добавили в НОК.