https://uz.sputniknews.ru/20250622/uzbekistan-bortsy-medali-cha-vetnam-50097196.html

Борцы из Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии

Борцы из Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии

Sputnik Узбекистан

С 18 по 22 июня в Вьетнаме проходит чемпионат Азии U23 по борьбе

2025-06-22T13:10+0500

2025-06-22T13:10+0500

2025-06-22T13:10+0500

спорт

борьба

нок узбекистана

вьетнам

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бронза

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ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Борцы из Узбекистана в возрастной категории U23 завоевали 16 медалей на чемпионате Азии, который проходит с 18 по 22 июня во вьетнамском городе Вунгтау, сообщает НОК.В заключительный день соревнований вольники республики взяли два серебра и одну бронзу.СереброБронзаС завтрашнего дня в борьбу вступят юные борцы Узбекистана в категории U17, добавили в НОК.

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