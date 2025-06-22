https://uz.sputniknews.ru/20250622/yegipet-uzbekistan-pomosch-borba-gepatit-c-50097651.html

Борьба с гепатитом С: Египет продолжает помогать Узбекистану

Борьба с гепатитом С: Египет продолжает помогать Узбекистану

Sputnik Узбекистан

В Ташкент из Египта доставили очередную партию препаратов от гепатита С. Они предназначены для пациентов НИИ вирусологии при Минздраве РУз

2025-06-22T18:30+0500

2025-06-22T18:30+0500

2025-06-22T18:30+0500

египет

гуманитарная помощь

борьба

гепатит

лекарства

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкент из Шарм-эль-Шейха прибыла четвертая в 2025 году партия препарата от гепатита С "Софосбувир-400мг", сообщает ИА "Дунё".В соответствии с Национальной программой по ликвидации гепатита С в Узбекистане к 2030 году, лекарственные средства распределят среди пациентов НИИ вирусологии министерства здравоохранения республики.По данным Посольства РУз в Каире, правительство Египта уже отправило в Узбекистан 12,4 тонны "Даклатасвира" и "Софосбувира" — лекарств, используемых для лечения гепатита С, 27 партиями в течение 2023–2024 годов. Общая стоимость этих препаратов — $1,4 млн.По подсчетам экспертов, препараты от гепатита С, предоставляемые египетским правительством, помогают экономить средства госбюджета. В свою очередь, это позволит увеличить объемы скрининга населения Узбекистана на предмет выявления гепатита, скрытых вирусов и полностью ликвидировать это заболевание к 2030 году.Для справки: Египет добился значительных успехов в борьбе с вирусами гепатита “В” и “С”. В 2020 году он стал первой страной, избавившейся от вирусного гепатита С, благодаря национальной инициативе по искоренению этого инфекционного заболевания, которая завершилась в апреле 2019 года.

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