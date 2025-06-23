https://uz.sputniknews.ru/20250623/nebenzya-zasedaniye-sovbeza-oon-50106492.html

Небензя: США готовы на любые преступления

Небензя: США готовы на любые преступления

Sputnik Узбекистан

Постпред РФ при ООН предупредил о риске ядерной катастрофы в мире

2025-06-23T09:36+0500

2025-06-23T09:36+0500

2025-06-23T09:52+0500

в мире

сша

россия

василий небензя

оон

иран

израиль

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. США ради сохранения гегемонии в мире готовы на любые преступления и нарушения международного права, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященном американским ударам по иранской ядерной инфраструктуре.Другие заявления Василия НебензиНапомним, что США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну" либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране — они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

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