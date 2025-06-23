Небензя: США готовы на любые преступления
09:36 23.06.2025 (обновлено: 09:52 23.06.2025)
© Sputnik / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
© Sputnik / Нэнси Сисель/
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Постпред РФ при ООН предупредил о риске ядерной катастрофы в мире.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. США ради сохранения гегемонии в мире готовы на любые преступления и нарушения международного права, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященном американским ударам по иранской ядерной инфраструктуре.
"Вслед за Западным Иерусалимом там (в Вашингтоне — ред.) возомнили себя верховным судьей, который имеет право вершить правосудие так, как ему заблагорассудится. Таким образом, Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права. Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал", — сказал российский дипломат.
Другие заявления Василия Небензи
Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия США против Ирана — суверенного государства и члена ООН.
Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества и подтвердил, что ради интересов своего израильского союзника он готов поставить на карту безопасность и благополучие всего человечества.
США своими ударами по Ирану открыли "ящик Пандоры", и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести.
Вашингтон сознательно отказался от дипломатического пути урегулирования, несмотря на предложения Москвы стать посредником в урегулировании возникшего конфликта.
США при нанесении ударов по иранским ядерным объектам проявили полное безразличие к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения.
Иран в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право на развитие мирной атомной программы.
Если эскалацию в Иране не остановить, то весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы.
Напомним, что США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну" либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране — они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.