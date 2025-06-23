https://uz.sputniknews.ru/20250623/pochemu-trudogoliki-ne-vsegda-dostigayut-karernogo-rosta-50108973.html
HR-эксперт: почему трудоголики не всегда достигают карьерного роста
HR-эксперт: почему трудоголики не всегда достигают карьерного роста
Sputnik Узбекистан
Карьерный рост — это комплексный процесс, который требует не только вашего времени, но и умения работать эффективно, поддерживать здоровые отношения в коллективе и заботиться о собственном благополучии
2025-06-23T22:05+0500
2025-06-23T22:05+0500
2025-06-23T22:05+0500
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Трудоголизм далеко не всегда приводит к карьерному росту, сообщает радио Sputnik со ссылкой на HR-эксперта Ирину Пак.По ее мнению, руководство ценит не количество часов, а вклад в результат компании.Она предупредила, что если сотрудник перерабатывает из-за излишней строгости к себе и желания сделать все здесь и сейчас, он рискует столкнуться с эмоциональным выгоранием, а не дождаться желаемого повышения.Также она рассказала о такой черте трудоголиков, как неумение делегировать компетенции.По ее мнению, карьерный рост часто зависит от того, как выстраиваются профессиональные отношения с коллегами и руководством."Трудоголики страдают от того, что не умеют правильно доносить информацию о проделанной работе руководству. Они зачастую замкнуты в себе и избегают общения с коллегами, даже с руководителями, стараясь ни на секунду не отвлекаться от работы. Это неправильный подход. Коммуникация не менее важна, чем выполнение основных обязанностей. Никто не заметит ваших успехов, если вы будете молчать о них, уткнувшись в монитор. Нужно уметь правильно рассказывать о своих достижениях. Постоянная занятость ограничивает время на общение с коллегами и участие в неформальных мероприятиях, что снижает шансы на продвижение", — объяснила Ирина Пак.Вместо того, чтобы работать до изнеможения, нужно работать в кайф, найти баланс, при котором продуктивность не будет равна саморазрушению.Эксперт отметила, что карьерный рост — это комплексный процесс, который требует не только вашего времени, но и умения работать эффективно, поддерживать здоровые отношения в коллективе и заботиться о собственном благополучии. Трудоголизм же, напротив, часто становится препятствием на этом пути, а не помогает, как до сих пор думают сотрудники более старших поколений.
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карьера рост работа отношения коллектив
карьера рост работа отношения коллектив
HR-эксперт: почему трудоголики не всегда достигают карьерного роста
Карьерный рост — это комплексный процесс, который требует не только вашего времени, но и умения работать эффективно, поддерживать здоровые отношения в коллективе и заботиться о собственном благополучии.
Трудоголизм далеко не всегда приводит к карьерному росту, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на HR-эксперта Ирину Пак.
По ее мнению, руководство ценит не количество часов, а вклад в результат компании.
"К причинам трудоголизма можно отнести нехватку знаний и навыков для выполнения задач, а также излишний перфекционизм и строгое отношение к себе. В случае недостаточной квалификации необходимо решать саму проблему: проходить обучение, просить помощи у опытных наставников, изучать инструменты автоматизации. Нужно разработать методы, которые позволят ускорить выполнение непосредственных обязанностей, иначе бизнес получит только видимость продуктивности, но на самом деле КПД будет низким", — рассказала специалист.
Она предупредила, что если сотрудник перерабатывает из-за излишней строгости к себе и желания сделать все здесь и сейчас, он рискует столкнуться с эмоциональным выгоранием, а не дождаться желаемого повышения.
"Люди, страдающие перфекционизмом, тратят уйму времени на доведение задач до идеала, но бизнесу часто важнее скорость и гибкость. Пока перфекционист шлифует отчет, более адаптивный сотрудник уже закрыл три проекта и получил повышение", — пояснила Пак.
Также она рассказала о такой черте трудоголиков, как неумение делегировать компетенции.
"Если хочешь сделать хорошо — сделай сам — опасный принцип. Люди, которые не доверяют коллегам и берут все на себя, быстро выгорают и становятся препятствием в выстраивании процессов. Компании растут, когда сотрудники масштабируют свою работу через делегирование, а не выполняют ее вручную. Здесь стоит отметить и ответственность работодателей, которые должны использовать аутсорсинг и автоматизацию процессов. Такой подход избавляет сотрудников от рутины, что положительно влияет на их мотивацию и креативность", — уверена HR-эксперт.
По ее мнению, карьерный рост часто зависит от того, как выстраиваются профессиональные отношения с коллегами и руководством.
"Трудоголики страдают от того, что не умеют правильно доносить информацию о проделанной работе руководству. Они зачастую замкнуты в себе и избегают общения с коллегами, даже с руководителями, стараясь ни на секунду не отвлекаться от работы. Это неправильный подход. Коммуникация не менее важна, чем выполнение основных обязанностей. Никто не заметит ваших успехов, если вы будете молчать о них, уткнувшись в монитор. Нужно уметь правильно рассказывать о своих достижениях. Постоянная занятость ограничивает время на общение с коллегами и участие в неформальных мероприятиях, что снижает шансы на продвижение", — объяснила Ирина Пак.
Вместо того, чтобы работать до изнеможения, нужно работать в кайф, найти баланс, при котором продуктивность не будет равна саморазрушению.
Эксперт отметила, что карьерный рост — это комплексный процесс, который требует не только вашего времени, но и умения работать эффективно, поддерживать здоровые отношения в коллективе и заботиться о собственном благополучии. Трудоголизм же, напротив, часто становится препятствием на этом пути, а не помогает, как до сих пор думают сотрудники более старших поколений.