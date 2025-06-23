История их ничему не учит: Путин о планах западных политиков
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© Фотохост-агентство РИА Новости/
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Глава РФ встретился с выпускниками военных вузов в Кремле.
ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. На Западе некоторые политики вынашивают планы нанести России стратегическое поражение, история их ничему не учит, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками вузов силовых и военных ведомств.
"Нас не может не беспокоить и то, что ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, никак их история ничему не учит", — сказал он.
Говоря о НАТО, российский лидер отметил, что всем ясно, кто провоцирует гонку вооружений.
"Мы знаем и то, что на ближайшем саммите НАТО планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей Альянса. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО. Между тем, участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле это провоцирует - глобальную милитаризацию и гонку вооружений", — сказал Путин.
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