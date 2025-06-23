https://uz.sputniknews.ru/20250623/putin-vstrecha-vypuskniki-voyennyx-vuzov-50123675.html

История их ничему не учит: Путин о планах западных политиков

История их ничему не учит: Путин о планах западных политиков

Sputnik Узбекистан

Глава РФ встретился с выпускниками военных вузов в Кремле

2025-06-23T18:10+0500

2025-06-23T18:10+0500

2025-06-23T18:10+0500

владимир путин

россия

кремль

политика

вооружение

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/17/50122890_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_512cca912bc2001d13939ca6ffd0ce8b.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. На Западе некоторые политики вынашивают планы нанести России стратегическое поражение, история их ничему не учит, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками вузов силовых и военных ведомств.Говоря о НАТО, российский лидер отметил, что всем ясно, кто провоцирует гонку вооружений.Другие заявления Президента РФО развитии ВС РФЦеремония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Во встрече участвовали более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители профильных ведомств.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин встреча выпускники военные вузы кремль