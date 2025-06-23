https://uz.sputniknews.ru/20250623/tashkent-svecha-pamyati-aktsiya-50112200.html

В Ташкенте зажгли "Свечу памяти" — фото

В Ташкенте зажгли "Свечу памяти" — фото

Sputnik Узбекистан

Мероприятие, приуроченное к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошло в мемориальном комплексе "Братские могилы".

2025-06-23T11:55+0500

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память

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Ташкенте накануне прошла ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие, организованное представительством Россотрудничества совместно с активистами движения "Волонтеры Победы" и при поддержке Посольства России в Узбекистане, приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.Участие в акции приняли около 300 человек. Она началась с минуты молчания.Затем на территории мемориального комплекса "Братские могилы" из тысяч свечей выложили памятные инсталляции, как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.После создания инсталляции каждый из участников акции мог унести с собой частицу огня от зажженных свеч.Свою Свечу памяти вместе с ташкентцами в эти дни зажгли десятки тысяч неравнодушных людей по всему миру.Самые пронзительные кадры — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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