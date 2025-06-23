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https://uz.sputniknews.ru/20250623/tashkent-svecha-pamyati-aktsiya-50112200.html
В Ташкенте зажгли "Свечу памяти" — фото
В Ташкенте зажгли "Свечу памяти" — фото
Sputnik Узбекистан
Мероприятие, приуроченное к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошло в мемориальном комплексе "Братские могилы".
2025-06-23T11:55+0500
2025-06-23T11:55+0500
эксклюзив
фото
фотолента
общество
ташкент
акция
память
великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Ташкенте накануне прошла ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие, организованное представительством Россотрудничества совместно с активистами движения "Волонтеры Победы" и при поддержке Посольства России в Узбекистане, приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.Участие в акции приняли около 300 человек. Она началась с минуты молчания.Затем на территории мемориального комплекса "Братские могилы" из тысяч свечей выложили памятные инсталляции, как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.После создания инсталляции каждый из участников акции мог унести с собой частицу огня от зажженных свеч.Свою Свечу памяти вместе с ташкентцами в эти дни зажгли десятки тысяч неравнодушных людей по всему миру.Самые пронзительные кадры — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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ташкент свеча память великая отечественная война

В Ташкенте зажгли "Свечу памяти" — фото

11:55 23.06.2025
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Эксклюзив
Мероприятие, приуроченное к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошло в мемориальном комплексе "Братские могилы".
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Ташкенте накануне прошла ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает корреспондент Sputnik.
Мероприятие, организованное представительством Россотрудничества совместно с активистами движения "Волонтеры Победы" и при поддержке Посольства России в Узбекистане, приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Участие в акции приняли около 300 человек. Она началась с минуты молчания.
Затем на территории мемориального комплекса "Братские могилы" из тысяч свечей выложили памятные инсталляции, как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.
После создания инсталляции каждый из участников акции мог унести с собой частицу огня от зажженных свеч.
Свою Свечу памяти вместе с ташкентцами в эти дни зажгли десятки тысяч неравнодушных людей по всему миру.
Самые пронзительные кадры — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

22 июня на территории мемориального комплекса &quot;Братские могилы&quot; состоялась Международная акция &quot;Свеча памяти&quot; - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

22 июня на территории мемориального комплекса &quot;Братские могилы&quot; состоялась Международная акция &quot;Свеча памяти&quot; - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

22 июня на территории мемориального комплекса &quot;Братские могилы&quot; состоялась Международная акция &quot;Свеча памяти&quot; - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

22 июня на территории мемориального комплекса &quot;Братские могилы&quot; состоялась Международная акция &quot;Свеча памяти&quot; - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

22 июня на территории мемориального комплекса &quot;Братские могилы&quot; состоялась Международная акция &quot;Свеча памяти&quot; - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

22 июня на территории мемориального комплекса &quot;Братские могилы&quot; состоялась Международная акция &quot;Свеча памяти&quot; - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

22 июня на территории мемориального комплекса &quot;Братские могилы&quot; состоялась Международная акция &quot;Свеча памяти&quot; - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

22 июня на территории мемориального комплекса &quot;Братские могилы&quot; состоялась Международная акция &quot;Свеча памяти&quot; - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

22 июня на территории мемориального комплекса &quot;Братские могилы&quot; состоялась Международная акция &quot;Свеча памяти&quot; - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik

22 июня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась Международная акция "Свеча памяти"

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