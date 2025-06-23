https://uz.sputniknews.ru/20250623/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-50107196.html

Узбекистан и Пакистан намерены разработать онлайн-платформы для электронной торговли

Узбекистан и Пакистан намерены разработать онлайн-платформы для электронной торговли

Sputnik Узбекистан

Речь также идет о реализации совместных проектов в свободных экономических зонах на территориях двух стран

2025-06-23T10:45+0500

2025-06-23T10:45+0500

2025-06-23T10:45+0500

экономика

узбекистан

пакистан

электронная коммерция

торговля

информационные технологии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/16/47646824_0:27:1440:837_1920x0_80_0_0_9bc70068f8459e6116c076be5c513556.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Узбекистан и Пакистан намерены разработать онлайн-платформы для электронной торговли, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Алишера Тухтаева с уполномоченным представителем правительства Пакистана по развитию сотрудничества с Узбекистаном, министром промышленности и производства – специальным помощником Премьер-министра по вопросам промышленности Харуном Ахтаром.В фокусе внимания находилась реализация договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в феврале этого года в Ташкенте.Говорили о необходимости активизации работы по ряду важных направлений, подписании дорожной карты между профильными министерствами, которая охватит все сферы сотрудничества с акцентом на экономическую дипломатию.Стороны подчеркнули значимую роль Трансафганской железной дороги не только для Узбекистана и Пакистана, но и для вывода торгово-экономических связей между Центральной и Южной Азией на новый уровень, последовательной реализации региональных проектов взаимосвязанности в стратегических областях.В этой связи отметили важность решения организационно-технических вопросов строительства данной ж/д линии в кратчайшие сроки.Особое внимание уделили вопросам увеличения номенклатуры товаров в рамках преференциальной торговли, проведения узбекско-пакистанского межрегионального форума, а также активизации межбанковского сотрудничества.

узбекистан

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан пакистан электронная торговля проекты