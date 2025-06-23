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Узбекистан и Пакистан намерены разработать онлайн-платформы для электронной торговли
Узбекистан и Пакистан намерены разработать онлайн-платформы для электронной торговли
Sputnik Узбекистан
Речь также идет о реализации совместных проектов в свободных экономических зонах на территориях двух стран
2025-06-23T10:45+0500
2025-06-23T10:45+0500
2025-06-23T10:45+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Узбекистан и Пакистан намерены разработать онлайн-платформы для электронной торговли, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Алишера Тухтаева с уполномоченным представителем правительства Пакистана по развитию сотрудничества с Узбекистаном, министром промышленности и производства – специальным помощником Премьер-министра по вопросам промышленности Харуном Ахтаром.В фокусе внимания находилась реализация договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в феврале этого года в Ташкенте.Говорили о необходимости активизации работы по ряду важных направлений, подписании дорожной карты между профильными министерствами, которая охватит все сферы сотрудничества с акцентом на экономическую дипломатию.Стороны подчеркнули значимую роль Трансафганской железной дороги не только для Узбекистана и Пакистана, но и для вывода торгово-экономических связей между Центральной и Южной Азией на новый уровень, последовательной реализации региональных проектов взаимосвязанности в стратегических областях.В этой связи отметили важность решения организационно-технических вопросов строительства данной ж/д линии в кратчайшие сроки.Особое внимание уделили вопросам увеличения номенклатуры товаров в рамках преференциальной торговли, проведения узбекско-пакистанского межрегионального форума, а также активизации межбанковского сотрудничества.
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узбекистан пакистан электронная торговля проекты
узбекистан пакистан электронная торговля проекты
Узбекистан и Пакистан намерены разработать онлайн-платформы для электронной торговли
Речь также идет о реализации совместных проектов в свободных экономических зонах на территориях двух стран.
ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik.
Узбекистан и Пакистан намерены разработать онлайн-платформы для электронной торговли, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи посла Алишера Тухтаева с уполномоченным представителем правительства Пакистана по развитию сотрудничества с Узбекистаном, министром промышленности и производства – специальным помощником Премьер-министра по вопросам промышленности Харуном Ахтаром.
В фокусе внимания находилась реализация договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в феврале этого года в Ташкенте.
Говорили о необходимости активизации работы по ряду важных направлений, подписании дорожной карты между профильными министерствами, которая охватит все сферы сотрудничества с акцентом на экономическую дипломатию.
Стороны подчеркнули значимую роль Трансафганской железной дороги не только для Узбекистана и Пакистана, но и для вывода торгово-экономических связей между Центральной и Южной Азией на новый уровень, последовательной реализации региональных проектов взаимосвязанности в стратегических областях.
В этой связи отметили важность решения организационно-технических вопросов строительства данной ж/д линии в кратчайшие сроки.
“Также были рассмотрены вопросы развития связей в сфере государственных закупок, совместной разработки онлайн-платформ для электронной торговли, условий реализации совместных проектов в свободных экономических зонах на территории двух стран, предоставления актуальной информации о созданных там условиях и льготах, проведения совместных геологических исследований и освоения месторождений, обмена отраслевым опытом”, — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили вопросам увеличения номенклатуры товаров в рамках преференциальной торговли, проведения узбекско-пакистанского межрегионального форума, а также активизации межбанковского сотрудничества.