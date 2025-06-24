Новые назначения в Узбекистане: Саида Мирзиёева возглавила Администрацию президента
09:50 24.06.2025 (обновлено: 10:15 24.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаУказом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В структуре Администрации президента Узбекистана ввели новую должность. Соответствующий указ подписал глава республики.
ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Саида Мирзиёева возглавила Администрацию президента Узбекистана, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
В структуре Администрации президента Узбекистана ввели новую должность. Соответствующий указ подписал глава республики.
"Указом Президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента. Введена должность руководителя Администрации Президента. Указом Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
Саида Мирзиёева с августа 2023-го занимала пост помощника президента.
Также Асадов сообщил о других назначениях в Администрации президента. В соответствии с указом главы РУз:
© Пресс-служба президента УзбекистанаУказом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
Указом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бекзот Мардонович Мавлонов назначен на должность помощника президента Узбекистана и в связи с этим освобожден от должности советника президента по вопросам правовой экспертизы и комплексного анализа;
Азиз Юлдашевич Магрупов назначен на должность советника президента Узбекистана по вопросам внешних инвестиций и в связи с этим освобожден от должности помощника президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУказом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
Указом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ряд сотрудников Администрации президента согласно указу главы государства освобожден от должностей в связи с переходом на другую работу:
Саидлазиз Саидасилович Саидкаримов освобожден от должности начальника Контрольной инспекции Администрации президента РУз;
Уткиржон Гайратович Кодиров освобожден от должности руководителя Департамента взаимодействия с регионами и подготовки аналитических материалов Администрации президента РУз;
Жахонгир Жовахирлаевич Ибрагимов освобожден от должности заместителя руководителя Департамента планирования и информационного обеспечения Администрации президента РУз.