https://uz.sputniknews.ru/20250624/administratsiya-prezidenta-uzbekistana-novaya-doljnost-50129323.html

Новые назначения в Узбекистане: Саида Мирзиёева возглавила Администрацию президента

Новые назначения в Узбекистане: Саида Мирзиёева возглавила Администрацию президента

Sputnik Узбекистан

В структуре Администрации президента Узбекистана ввели новую должность. Соответствующий указ подписал глава республики.

2025-06-24T09:50+0500

2025-06-24T09:50+0500

2025-06-24T10:15+0500

общество

администрация президента

узбекистан

должность

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Саида Мирзиёева возглавила Администрацию президента Узбекистана, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.В структуре Администрации президента Узбекистана ввели новую должность. Соответствующий указ подписал глава республики.Саида Мирзиёева с августа 2023-го занимала пост помощника президента.Также Асадов сообщил о других назначениях в Администрации президента. В соответствии с указом главы РУз:Ряд сотрудников Администрации президента согласно указу главы государства освобожден от должностей в связи с переходом на другую работу:

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саида мирзиёева администрация президент узбекистана должность указ