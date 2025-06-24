https://uz.sputniknews.ru/20250624/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-50135977.html
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
На экспорт пришлось $14,82 млрд, а на импорт — $16,49 млрд
2025-06-24T17:00+0500
2025-06-24T17:00+0500
2025-06-24T17:00+0500
инфографика
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импорт
экспорт
торговля
товарооборот
статистика
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По данным Национального комитета по статистике, в январе – мае 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $31,3 млрд. Он увеличился на 15% ($4,1 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.На экспорт пришлось $14,82 млрд (увеличение на 31,1%), на импорт — $16,49 млрд (увеличился на 3,7%).В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $1,68 млрд. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан внешнеторговый оборот экспорт импорт
узбекистан внешнеторговый оборот экспорт импорт
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
На экспорт пришлось $14,82 млрд, а на импорт — $16,49 млрд.
По данным Национального комитета по статистике, в январе – мае 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $31,3 млрд.
Он увеличился на 15% ($4,1 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
На экспорт пришлось $14,82 млрд (увеличение на 31,1%), на импорт — $16,49 млрд (увеличился на 3,7%).
В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $1,68 млрд.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.