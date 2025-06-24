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Лавров: Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Центральной Азии
Лавров: Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
Глава МИД РФ выступил на форуме "Примаковские чтения"
2025-06-24T17:30+0500
2025-06-24T17:30+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Закавказье, Центральной Азии и Арктике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в азиатско-тихоокеанском регионе сегодня открыто заявляется о необходимости сформировать единый антикитайский фронт. Другие заявления ЛавроваОб отношениях с СШАО конфликте Ирана и Израиля
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лавров россия нато центральная азия
лавров россия нато центральная азия

Лавров: Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Центральной Азии

17:30 24.06.2025
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
Международный научно-экспертный форум Примаковские чтения - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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Глава МИД РФ выступил на форуме "Примаковские чтения".
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Закавказье, Центральной Азии и Арктике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".
"Нельзя не видеть риски и в том, что НАТО выходит за пределы зоны своей традиционной ответственности, пытается закрепиться и на Ближнем Востоке, и в Закавказье, и в Центральной Азии, и в Арктике", — сказал он.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в азиатско-тихоокеанском регионе сегодня открыто заявляется о необходимости сформировать единый антикитайский фронт.
Другие заявления Лаврова
Запад пытается обеспечить Украине немедленное прекращение огня без предварительных условий.
Евросоюз едва ли может стать одним из полюсов формирующегося многополярного мира из-за своей политики.
Об отношениях с США
Нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном может быть полезна для предотвращения мировых кризисов.
Россия и США в своем диалоге еще далеко от сущностного обсуждения стратегической стабильности.
Действия России на Украине не зависят от того, "завязнут" ли Соединенные Штаты на Ближнем Востоке в конфликте между Ираном и Израилем.
О конфликте Ирана и Израиля
Нет никаких доказательств, что Иран напал или готовил нападение на Израиль.
Москва в доверительных контактах с США, Ираном и Израилем, внесла свои предложения по решению конфликта на Ближнем Востоке, реакция была позитивной.
Россия по-прежнему готова участвовать в решении конфликта между Ираном и Израилем, но не будет навязываться в посредники.
Пока сложно делать выводы об устойчивости прекращения огня.
Доля вины европейцев за атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты присутствует.
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