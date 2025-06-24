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Парламентарии Узбекистана и Азербайджана встретятся на форуме в Хиве
Парламентарии Узбекистана и Азербайджана встретятся на форуме в Хиве
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Цель – дальнейшее углубление межпарламентского сотрудничества, обмен опытом в законотворческой деятельности и осуществлении парламентского контроля, содействие в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне
2025-06-24T15:10+0500
2025-06-24T15:10+0500
2025-06-24T15:10+0500
политика
парламентарии
узбекистан
азербайджан
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сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Хиве Хорезмской области Узбекистана 1-2 июля пройдет Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум на тему: "В поисках новых горизонтов: от диалога к совместным действиям". Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса. Цель Форума — дальнейшее углубление межпарламентского сотрудничества, обмен опытом в законотворческой деятельности и осуществлении парламентского контроля, а также содействие реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. По итогам Форума примут итоговый документ, направленный на совершенствование правовых основ укрепления стратегического партнерства, расширения двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах, а также эффективное продвижение совместных инициатив.
узбекистан
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хива форум парламентарии узбекистан азербайджан
хива форум парламентарии узбекистан азербайджан
Парламентарии Узбекистана и Азербайджана встретятся на форуме в Хиве
Цель — дальнейшее углубление межпарламентского сотрудничества, обмен опытом в законотворческой деятельности и осуществлении парламентского контроля, содействие в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
В Хиве Хорезмской области Узбекистана 1-2 июля пройдет Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум на тему: "В поисках новых горизонтов: от диалога к совместным действиям". Об этом сообщает
пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
"В его работе примут участие члены Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, а также представители Молодежных парламентов двух стран", — говорится в сообщении.
Цель Форума — дальнейшее углубление межпарламентского сотрудничества, обмен опытом в законотворческой деятельности и осуществлении парламентского контроля, а также содействие реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
По итогам Форума примут итоговый документ, направленный на совершенствование правовых основ укрепления стратегического партнерства, расширения двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах, а также эффективное продвижение совместных инициатив.