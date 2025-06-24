https://uz.sputniknews.ru/20250624/parlamentarii-uzbekistan-azerbaydjan-forum-xiva-50135658.html

Парламентарии Узбекистана и Азербайджана встретятся на форуме в Хиве

Парламентарии Узбекистана и Азербайджана встретятся на форуме в Хиве

Sputnik Узбекистан

Цель – дальнейшее углубление межпарламентского сотрудничества, обмен опытом в законотворческой деятельности и осуществлении парламентского контроля, содействие в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне

2025-06-24T15:10+0500

2025-06-24T15:10+0500

2025-06-24T15:10+0500

политика

парламентарии

узбекистан

азербайджан

форум

хива

хорезмская область

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Хиве Хорезмской области Узбекистана 1-2 июля пройдет Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум на тему: "В поисках новых горизонтов: от диалога к совместным действиям". Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса. Цель Форума — дальнейшее углубление межпарламентского сотрудничества, обмен опытом в законотворческой деятельности и осуществлении парламентского контроля, а также содействие реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. По итогам Форума примут итоговый документ, направленный на совершенствование правовых основ укрепления стратегического партнерства, расширения двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах, а также эффективное продвижение совместных инициатив.

узбекистан

хива

хорезмская область

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