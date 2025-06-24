Российские бойцы освободили Дылеевку в ДНР
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
© РИА Новости
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Вооруженные силы России освободили Дылеевку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также войска группировки "Юг" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Серебрянка, Предтечино, Белая Гора, Выемка, Петровка, Северск, Васюковка, Тихоновка, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
Противник потерял:
более 190 военнослужащих;
бронетранспортер М113 производства США;
четыре автомобиля;
станцию радиоэлектронной борьбы.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
663 самолета;
283 вертолета;
65 137 беспилотных летательных аппаратов;
611 зенитных ракетных комплексов;
24 029 танков и других боевых бронированных машин;
1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня;
26 545 орудий полевой артиллерии и минометов;
37 225 единиц специальной военной автомобильной техники.