https://uz.sputniknews.ru/20250624/tashkentforum-minex-central-asia-2025-50145368.html

Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов — министерство

Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов — министерство

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте проходит форум MINEX Central Asia 2025, участники обсуждают реформы в отрасли, улучшение инвестиционного климата, развитие инфраструктуры и укрепление регионального сотрудничества.

2025-06-24T18:40+0500

2025-06-24T18:40+0500

2025-06-24T18:40+0500

эксклюзив

узбекистан

ташкент

форум

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ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов. Об этом рассказал замминистра геологии и горно-металлургической промышленности Узбекистана Урал Юсупов на полях форума MINEX Central Asia 2025 в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Юсупов также сообщил, что в Узбекистане начали готовить кадры для сферы критически важных минералов.По его словам, в системе министерства сегодня действуют 4 вуза, где обучаются более 14 тыс. студентов.По словам замминистра геологии и горно-металлургической промышленности Узбекистана, республика совместно с партнерами по региону активно развивает сотрудничество в геологической и горнодобывающей отраслях.Напомним, что Узбекистан и Казахстан создали рабочую группу, чтобы изучить проекты по геологоразведке и нефтегазохимии.Казахстан упростил доступ к месторождениям через цифровую платформу. О внедрении цифровой платформы недропользования на полях форума сообщил вице-министр индустрии и строительства Казахстана Иран Шерхан. Она уже работает в промышленной эксплуатации и автоматизирует весь процесс — от подачи заявки до получения лицензии.Уже на следующей неделе Казахстан планирует объявить на ней более 50 новых резервных месторождений с запасами золота, серебра, угля и редких металлов.Сейчас под недропользование в стране доступно около 2 млн кв. км, к 2026 году этот показатель вырастет до 2,5 млн."Мы внедряем международные стандарты отчетности, цифровизацию и геопорталы — это делает Казахстан конкурентным и открытым для инвесторов", — добавил вице-министр.Форум MINEX Central Asia 2025 проходит под девизом: "Повышение роли Центральной Азии в обеспечении безопасности критических минеральных ресурсов". На нем обсуждают реформы в отрасли, улучшение инвестиционного климата, развитие инфраструктуры и укрепление регионального сотрудничества.В мероприятии участвуют более 200 представителей из свыше двух десятков стран, включая Китай и Турцию.

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