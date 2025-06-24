Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов — министерство
© Sputnik / Павел ЛисицынГорнодобывающее оборудование
© Sputnik / Павел Лисицын
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В Ташкенте проходит форум MINEX Central Asia 2025, участники обсуждают реформы в отрасли, улучшение инвестиционного климата, развитие инфраструктуры и укрепление регионального сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов. Об этом рассказал замминистра геологии и горно-металлургической промышленности Узбекистана Урал Юсупов на полях форума MINEX Central Asia 2025 в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"В странах Центральной Азии запасы полезных ископаемых не так велики, но у нас есть месторождения критически важных минералов. Учитывая геологическое положение региона, мы уверены, что Центральная Азия может стать ключевым центром в этой сфере", — отметил он.
Юсупов также сообщил, что в Узбекистане начали готовить кадры для сферы критически важных минералов.
По его словам, в системе министерства сегодня действуют 4 вуза, где обучаются более 14 тыс. студентов.
"Мы начали подготовку специалистов по обогащению критических минералов и производству продукции с высокой добавленной стоимостью", — отметил он.
По словам замминистра геологии и горно-металлургической промышленности Узбекистана, республика совместно с партнерами по региону активно развивает сотрудничество в геологической и горнодобывающей отраслях.
Напомним, что Узбекистан и Казахстан создали рабочую группу, чтобы изучить проекты по геологоразведке и нефтегазохимии.
Казахстан упростил доступ к месторождениям через цифровую платформу. О внедрении цифровой платформы недропользования на полях форума сообщил вице-министр индустрии и строительства Казахстана Иран Шерхан. Она уже работает в промышленной эксплуатации и автоматизирует весь процесс — от подачи заявки до получения лицензии.
© SputnikКазахстан упростил доступ к месторождениям через цифровую платформу
Казахстан упростил доступ к месторождениям через цифровую платформу
© Sputnik
"Платформа обеспечивает прозрачность и открытый доступ к недропользованию для всех инвесторов", — отметил Шерхан.
Уже на следующей неделе Казахстан планирует объявить на ней более 50 новых резервных месторождений с запасами золота, серебра, угля и редких металлов.
Сейчас под недропользование в стране доступно около 2 млн кв. км, к 2026 году этот показатель вырастет до 2,5 млн.
"Мы внедряем международные стандарты отчетности, цифровизацию и геопорталы — это делает Казахстан конкурентным и открытым для инвесторов", — добавил вице-министр.
Форум MINEX Central Asia 2025 проходит под девизом: "Повышение роли Центральной Азии в обеспечении безопасности критических минеральных ресурсов".
© SputnikКазахстан упростил доступ к месторождениям через цифровую платформу
Казахстан упростил доступ к месторождениям через цифровую платформу
© Sputnik
На нем обсуждают реформы в отрасли, улучшение инвестиционного климата, развитие инфраструктуры и укрепление регионального сотрудничества.
В мероприятии участвуют более 200 представителей из свыше двух десятков стран, включая Китай и Турцию.