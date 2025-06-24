https://uz.sputniknews.ru/20250624/uzbekistan-eksportnyye-marshruty-situatsiya-blijniy-vostok-50133925.html
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: Узбекистан пересмотрит экспортные маршруты
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: Узбекистан пересмотрит экспортные маршруты
Sputnik Узбекистан
Глава республики поручил объективно оценить происходящее и оперативно принять меры в таких ключевых направлениях, как внешняя торговля, инвестиции и транспорт
2025-06-24T14:00+0500
2025-06-24T14:00+0500
2025-06-24T14:00+0500
узбекистан
экспорт
торговля
логистика
ближний восток
конфликт
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ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Обострение ситуации на Ближнем Востоке не может не повлиять на внешнеэкономические связи и пути выхода Узбекистана на мировые рынки, сообщает пресс-служба главы государства.В связи с этим республика пересмотрит экспортные маршруты. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, где обсудили неотложные меры во внешней торговле и транспортно-логистической сфере.Он поручил объективно оценить происходящее и оперативно принять меры в таких ключевых направлениях, как внешняя торговля, инвестиции и транспорт.Перед руководителями министерств транспорта, инвестиций и внешней торговли, ТПП и других профильных ведомств президент поставил задачу тесно взаимодействовать с субъектами предпринимательства, содействовать им в экспортно-импортных операциях, а также в поиске новых рынков сбыта.Вместе с тем он подчеркнул важность сохранения устойчивых темпов производства и стабильности цен на внутреннем рынке.
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конфликт ближний восток узбекистан экспорт маршруты
конфликт ближний восток узбекистан экспорт маршруты
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: Узбекистан пересмотрит экспортные маршруты
Глава республики поручил объективно оценить происходящее и оперативно принять меры в таких ключевых направлениях, как внешняя торговля, инвестиции и транспорт.
ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке не может не повлиять на внешнеэкономические связи и пути выхода Узбекистана на мировые рынки, сообщает
пресс-служба главы государства.
В связи с этим республика пересмотрит экспортные маршруты. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, где обсудили неотложные меры во внешней торговле и транспортно-логистической сфере.
Он поручил объективно оценить происходящее и оперативно принять меры в таких ключевых направлениях, как внешняя торговля, инвестиции и транспорт.
"В частности, указано на необходимость диверсификации маршрутов экспорта и перенаправления грузов в другие, более безопасные порты. По предварительным расчетам, это может привести к увеличению транспортных расходов до 30 процентов. В этой связи даны поручения о согласовании альтернативных маршрутов со странами-партнерами и поддержке экспортоориентированных предприятий", — говорится в сообщении.
Перед руководителями министерств транспорта, инвестиций и внешней торговли, ТПП и других профильных ведомств президент поставил задачу тесно взаимодействовать с субъектами предпринимательства, содействовать им в экспортно-импортных операциях, а также в поиске новых рынков сбыта.
Вместе с тем он подчеркнул важность сохранения устойчивых темпов производства и стабильности цен на внутреннем рынке.