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https://uz.sputniknews.ru/20250624/uzbekistan-prompredpriyatiya-zelenaya-energiya-50130886.html
Крупные промпредприятия в Узбекистане будут использовать "зеленую" энергию
Крупные промпредприятия в Узбекистане будут использовать "зеленую" энергию
Sputnik Узбекистан
Рассмотрены меры по переводу в республике 18 отраслей с высоким уровнем энергопотребления на систему автономного энергоснабжения
2025-06-24T11:40+0500
2025-06-24T11:40+0500
узбекистан
промышленность
предприятия
возобновляемые источники энергии
энергетика
шавкат мирзиёев
презентация
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ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Крупные промпредприятия Узбекистана будут использовать возобновляемую энергию, сообщает пресс-служба главы республики.Президенту РУз представили презентацию о мерах по обеспечению крупных промышленных предприятий "зеленой" энергией. Основные приоритеты — развитие генерации, модернизация и повышение энергоэффективности. Глава республики поставил задачу сократить потери и установить энергоэффективное оборудование, особенно на крупных промышленных предприятиях.Как отмечалось, на долю 18 отраслей экономики приходится треть общего потребления электроэнергии в стране. Одни только насосы в системе водного хозяйства ежегодно расходуют 6,5 млрд киловатт-часов электроэнергии.На предприятиях нефтегазовой отрасли также есть возможность ежегодно вырабатывать не менее 600 млн киловатт-часов электроэнергии за счет установки фотоэлектрических станций мощностью 240 мегаватт и накопительных систем на 300 мегаватт. На совещании обсудили меры по переводу 18 отраслей с высоким уровнем энергопотребления на систему автономного энергоснабжения. Также президенту представили информацию о работе по использованию солнечной энергии в социальных учреждениях.
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узбекистан промышленные предприятия зеленая энергия
узбекистан промышленные предприятия зеленая энергия

Крупные промпредприятия в Узбекистане будут использовать "зеленую" энергию

11:40 24.06.2025
© Getty Images / Daniel BosmaСолнечная энергетическая система и ветряные турбины
Солнечная энергетическая система и ветряные турбины - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2025
© Getty Images / Daniel Bosma
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Рассмотрены меры по переводу в республике 18 отраслей с высоким уровнем энергопотребления на систему автономного энергоснабжения.
ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Крупные промпредприятия Узбекистана будут использовать возобновляемую энергию, сообщает пресс-служба главы республики.
Президенту РУз представили презентацию о мерах по обеспечению крупных промышленных предприятий "зеленой" энергией. Основные приоритеты — развитие генерации, модернизация и повышение энергоэффективности.
"В текущем году планируется запуск 12 солнечных и 4 ветровых электростанций, а также 12 систем накопления энергии. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет более 5 миллиардов долларов, а совокупная мощность — около 9 миллиардов киловатт-часов. Кроме того, будет начато строительство по еще 11 проектам на общую сумму 7,2 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.
Глава республики поставил задачу сократить потери и установить энергоэффективное оборудование, особенно на крупных промышленных предприятиях.
Как отмечалось, на долю 18 отраслей экономики приходится треть общего потребления электроэнергии в стране. Одни только насосы в системе водного хозяйства ежегодно расходуют 6,5 млрд киловатт-часов электроэнергии.
"В этой связи предусмотрена модернизация 12 крупных насосов с установкой рядом с каждой из них солнечной электростанции мощностью 75–100 мегаватт и системы накопления на 50 мегаватт. В результате годовое потребление энергии насосами сократится на 2 миллиарда киловатт-часов — с 6,5 до 4,5 миллиардов. В первую очередь эти работы начнутся на Каршинском магистральном канале, где себестоимость подачи воды особенно высока", — говорится в сообщении.
На предприятиях нефтегазовой отрасли также есть возможность ежегодно вырабатывать не менее 600 млн киловатт-часов электроэнергии за счет установки фотоэлектрических станций мощностью 240 мегаватт и накопительных систем на 300 мегаватт.
На совещании обсудили меры по переводу 18 отраслей с высоким уровнем энергопотребления на систему автономного энергоснабжения. Также президенту представили информацию о работе по использованию солнечной энергии в социальных учреждениях.
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