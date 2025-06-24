https://uz.sputniknews.ru/20250624/uzbekistan-prompredpriyatiya-zelenaya-energiya-50130886.html

Крупные промпредприятия в Узбекистане будут использовать "зеленую" энергию

Крупные промпредприятия в Узбекистане будут использовать "зеленую" энергию

Sputnik Узбекистан

Рассмотрены меры по переводу в республике 18 отраслей с высоким уровнем энергопотребления на систему автономного энергоснабжения

2025-06-24T11:40+0500

2025-06-24T11:40+0500

2025-06-24T11:40+0500

узбекистан

промышленность

предприятия

возобновляемые источники энергии

энергетика

шавкат мирзиёев

презентация

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ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Крупные промпредприятия Узбекистана будут использовать возобновляемую энергию, сообщает пресс-служба главы республики.Президенту РУз представили презентацию о мерах по обеспечению крупных промышленных предприятий "зеленой" энергией. Основные приоритеты — развитие генерации, модернизация и повышение энергоэффективности. Глава республики поставил задачу сократить потери и установить энергоэффективное оборудование, особенно на крупных промышленных предприятиях.Как отмечалось, на долю 18 отраслей экономики приходится треть общего потребления электроэнергии в стране. Одни только насосы в системе водного хозяйства ежегодно расходуют 6,5 млрд киловатт-часов электроэнергии.На предприятиях нефтегазовой отрасли также есть возможность ежегодно вырабатывать не менее 600 млн киловатт-часов электроэнергии за счет установки фотоэлектрических станций мощностью 240 мегаватт и накопительных систем на 300 мегаватт. На совещании обсудили меры по переводу 18 отраслей с высоким уровнем энергопотребления на систему автономного энергоснабжения. Также президенту представили информацию о работе по использованию солнечной энергии в социальных учреждениях.

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