https://uz.sputniknews.ru/20250625/10-tysyach-shagov-ejednevno-polza-50159506.html

Каких болезней можно избежать, если проходить 10 тысяч шагов ежедневно

Каких болезней можно избежать, если проходить 10 тысяч шагов ежедневно

Sputnik Узбекистан

Для поддержания бодрости и здоровья не рекомендуется ускорять темп ходьбы

2025-06-25T22:01+0500

2025-06-25T22:01+0500

2025-06-25T22:01+0500

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Прохождение 10 тыс. шагов в день помогает предотвратить развитие целого ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что ходьба полезна для здоровья, продолжительности жизни, хорошего самочувствия, она также дает наименьший риск травм и позволяет сжигать заметное количество калорий.Также там рекомендовали для поддержания бодрости и здоровья не ускорять темп ходьбы. В ведомстве призвали обратить внимание на выбор обуви для прогулок: она должна быть комфортной, легкой, прочной и вентилируемой.

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