https://uz.sputniknews.ru/20250625/10-tysyach-shagov-ejednevno-polza-50159506.html
Каких болезней можно избежать, если проходить 10 тысяч шагов ежедневно
Каких болезней можно избежать, если проходить 10 тысяч шагов ежедневно
Sputnik Узбекистан
Для поддержания бодрости и здоровья не рекомендуется ускорять темп ходьбы
2025-06-25T22:01+0500
2025-06-25T22:01+0500
2025-06-25T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
заболевания
прогулка
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37358107_289:208:3072:1773_1920x0_80_0_0_36929fa311b0bad76600b796b9000dea.jpg
Прохождение 10 тыс. шагов в день помогает предотвратить развитие целого ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что ходьба полезна для здоровья, продолжительности жизни, хорошего самочувствия, она также дает наименьший риск травм и позволяет сжигать заметное количество калорий.Также там рекомендовали для поддержания бодрости и здоровья не ускорять темп ходьбы. В ведомстве призвали обратить внимание на выбор обуви для прогулок: она должна быть комфортной, легкой, прочной и вентилируемой.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37358107_465:60:3032:1985_1920x0_80_0_0_1cf261811c22762c4924cfb89e539fc0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
болезни ходьба бодрость здоровье
болезни ходьба бодрость здоровье
Каких болезней можно избежать, если проходить 10 тысяч шагов ежедневно
Для поддержания бодрости и здоровья не рекомендуется ускорять темп ходьбы.
Прохождение 10 тыс. шагов в день помогает предотвратить развитие целого ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что ходьба полезна для здоровья, продолжительности жизни, хорошего самочувствия, она также дает наименьший риск травм и позволяет сжигать заметное количество калорий.
"Всемирная организация здравоохранения рекомендует 10 тысяч шагов в день — они помогут предотвратить развитие целого ряда заболеваний: сахарный диабет, гипертония, кардиомиопатия. Однако для каждого человека норма индивидуальна, зависит в том числе от возраста и состояния здоровья", — уточнили в пресс-службе.
Также там рекомендовали для поддержания бодрости и здоровья не ускорять темп ходьбы.
"Оптимальная скорость, при которой вы не только получите заряд энергии, но и удовольствие от пеших прогулок — 4-5 километров в час", — пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве призвали обратить внимание на выбор обуви для прогулок: она должна быть комфортной, легкой, прочной и вентилируемой.