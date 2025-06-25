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ЕЭК сделала важный шаг к развитию единого рынка труда в ЕАЭС
ЕЭК сделала важный шаг к развитию единого рынка труда в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Единые стандарты помогут обеспечить равноценный уровень подготовки строителей во всех странах Союза
2025-06-25T13:00+0500
2025-06-25T13:00+0500
2025-06-25T13:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
строительство
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию "О квалификационных требованиях к наиболее востребованным профессиям в сфере строительства", сообщает пресс-служба ЕЭК. Документ направлен на унификацию профессиональных стандартов в странах ЕАЭС и повышение качества строительных работ.Он разработан в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии-2025 и устанавливает минимальный перечень знаний и навыков для рабочих разного уровня квалификации с учетом специфики строительной отрасли.Квалификационные стандарты станут образцом для разработки национальных требований, их могут использовать в странах при подготовке программ профобучения, добавили в комиссии.Напомним, что ранее Коллегия ЕЭК приняла рекомендации по квалификационным требованиям к наиболее востребованным профессиям в сферах образования, здравоохранения, автомобильного транспорта и ЖКХ.
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еэк еаэс рынок труда подготовка строители
еэк еаэс рынок труда подготовка строители
ЕЭК сделала важный шаг к развитию единого рынка труда в ЕАЭС
Единые стандарты помогут обеспечить равноценный уровень подготовки строителей во всех странах Союза.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik
. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию "О квалификационных требованиях к наиболее востребованным профессиям в сфере строительства", сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Документ направлен на унификацию профессиональных стандартов в странах ЕАЭС и повышение качества строительных работ.
Он разработан в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии-2025 и устанавливает минимальный перечень знаний и навыков для рабочих разного уровня квалификации с учетом специфики строительной отрасли.
"Принятие рекомендации — важный шаг к развитию единого рынка труда в рамках ЕАЭС. Единые стандарты помогут обеспечить равноценный уровень подготовки строителей во всех странах Союза, что в конечном итоге положительно скажется на качестве инфраструктурных проектов и безопасности объектов", — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Квалификационные стандарты станут образцом для разработки национальных требований, их могут использовать в странах при подготовке программ профобучения, добавили в комиссии.
Напомним, что ранее Коллегия ЕЭК приняла рекомендации по квалификационным требованиям к наиболее востребованным профессиям в сферах образования, здравоохранения, автомобильного транспорта и ЖКХ.