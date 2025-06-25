https://uz.sputniknews.ru/20250625/eaeu-podgotovka-stroiteli-50156815.html

ЕЭК сделала важный шаг к развитию единого рынка труда в ЕАЭС

ЕЭК сделала важный шаг к развитию единого рынка труда в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Единые стандарты помогут обеспечить равноценный уровень подготовки строителей во всех странах Союза

2025-06-25T13:00+0500

2025-06-25T13:00+0500

2025-06-25T13:00+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

строительство

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию "О квалификационных требованиях к наиболее востребованным профессиям в сфере строительства", сообщает пресс-служба ЕЭК. Документ направлен на унификацию профессиональных стандартов в странах ЕАЭС и повышение качества строительных работ.Он разработан в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии-2025 и устанавливает минимальный перечень знаний и навыков для рабочих разного уровня квалификации с учетом специфики строительной отрасли.Квалификационные стандарты станут образцом для разработки национальных требований, их могут использовать в странах при подготовке программ профобучения, добавили в комиссии.Напомним, что ранее Коллегия ЕЭК приняла рекомендации по квалификационным требованиям к наиболее востребованным профессиям в сферах образования, здравоохранения, автомобильного транспорта и ЖКХ.

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