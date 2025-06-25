https://uz.sputniknews.ru/20250625/edb-doklad-prognoz-uzbekistan-50170851.html

ЕАБР прогнозирует замедление инфляции и стабильный прирост ВВП в Узбекистане

ЕАБР прогнозирует замедление инфляции и стабильный прирост ВВП в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Аналитический доклад впервые представлен по Узбекистану и включает в себя такие разделы, как рост экономики, инфляция, основная ставка рефинансирования и курс сума

2025-06-25T17:30+0500

2025-06-25T17:30+0500

2025-06-25T17:30+0500

еабр

доклад

прогноз

узбекистан

ввп

инфляция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/13/21431601_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_ff4da495dbc02815790e2425b5a6c0b4.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Евразийский банк развития представил Макроэкономический прогноз для семи стран-участников: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана на 2025 – 2027 годы. По мнению аналитиков, вопреки внешнеэкономическим факторам и вызовам, в странах сохранится высокая экономическая активность, а ВВП стран-участниц в 2025 году увеличится в 1,5 раза с 2019 года и достигнет $3 трлн.Узбекистан, присоединившийся к ЕАБР в 2025 году, в докладе аналитиков представлен впервые, и макроэкономический прогноз по стране был сделан на основе собственной модели. В нем представлены такие разделы, как рост экономики, инфляция, основная ставка рефинансирования и курс сума.В прогнозе отмечаются устойчиво высокие темпы роста экономики Узбекистана. Так, в 2025 году средний рост ВВП составит 6,5%, в 2026 — 6,3%, а в 2027 — 6,4%. Это обусловлено такими факторами, как устойчивый внутренний спрос, наращивание экспорта драгоценных и цветных металлов, текстиля и сельхозпродукции, а также масштабными госинвестициями в транспортную, коммунальную и ирригационную инфраструктуру, ростом денежных переводов и объемов кредитования, улучшением условий торговли, в основном за счет высоких цен на золото. Все эти внутренние источники роста с запасом смягчат негативное влияние от эффектов замедления глобальной экономики.До конца 2025 года инфляция, как предполагается, продолжит замедляться и к концу 2025 года снизится до 8,1%. Этому способствуют ослабление сума и повышение тарифов на электричество и услуги ЖКХ. Согласно анализу, к концу 2027 года ожидается дальнейшее замедление инфляции до 5,4%, что близко к целевому ориентиру Центробанка Узбекистана.Согласно прогнозу ЕАБР, ЦБ Узбекистана сохранит основную ставку 14% до конца 2025 года. А постепенное замедление инфляции и стабилизация инфляционных ожиданий позволят поэтапно смягчить денежно-кредитную политику в 2026-2027 годы. Ожидается, что к 2027 году ставка опустится до 11%.Прогнозируют, что среднегодовой курс сума к доллару составит 13 208 в 2025 году, причем увеличивающиеся объемы денежных переводов и устойчивый рост экспорта будут оказывать поддержку национальной валюте. Ожидается постепенное ослабление сума на 3-4% в год в среднесрочной перспективе.Торговый дефицит компенсируют за счет денежных переводов трудовых мигрантов, которые продолжат расти в текущем году до $14,8 млрд (на 23%). Ожидается, что эта динамика замедлится до 5,5% в 2026 году.В прогнозе ЕАБР также рассматриваются риски, с которыми может столкнуться Узбекистан в ближайшие годы. Это замедление экономического роста в странах — основных партнерах, что приведет к сокращению узбекского экспорта, колебанию мировых цен на сырье и ухудшению условий на глобальных финансовых рынках.Напомним, что на заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре 2024 года Шавкат Мирзиёев отмечал, что вступление в ЕАБР необходимо для формирования надежных финансовых источников продвижения совместных проектов.По мнению заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислава Притчина, присоединение Узбекистана к ЕАБР — значимый и взаимовыгодный шаг как для самой финансовой организации, так и для республики. Подключение к ЕАБР расширит возможности для кредитования республики в условиях, когда не так просто привлекать средства.ЕАБР 2-3 октября проведет годовое собрание в Ташкенте и откроет свое представительство.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еабр прогноз узбекистан ввп доклад