https://uz.sputniknews.ru/20250625/kak-izmenilis-obemy-proizvodstva-topliva-v-uzbekistane-50160411.html
Как изменились объемы производства топлива в Узбекистане — инфографика
Как изменились объемы производства топлива в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
Статведомство республики опубликовало данные за прошедшие 5 месяцев 2025 года.
2025-06-25T15:00+0500
2025-06-25T15:00+0500
2025-06-25T15:51+0500
инфографика
узбекистан
производство
топливо
дизельное топливо
бензин
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По предварительным данным Национального комитета по статистике, в январе – мае 2025 года в Узбекистане произвели 488,2 тыс. тонн автомобильного бензина. Его выпуск за год сократился на 14,3%, в то время как производство дизельного топлива в республике выросло. Объем производства отдельных видов промышленной продукции за 5 месяцев этого года:Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан производство топливо
узбекистан производство топливо
Как изменились объемы производства топлива в Узбекистане — инфографика
15:00 25.06.2025 (обновлено: 15:51 25.06.2025)
Статведомство республики опубликовало данные за прошедшие 5 месяцев 2025 года.
По предварительным данным Национального комитета по статистике, в январе – мае 2025 года в Узбекистане произвели 488,2 тыс. тонн автомобильного бензина. Его выпуск за год сократился на 14,3%, в то время как производство дизельного топлива в республике выросло.
Объем производства отдельных видов промышленной продукции за 5 месяцев этого года:
газ природный — 18,4 млрд куб. м;
газовый конденсат — 482,1 тыс. тонн;
грузовые автомобили — 1 620 шт.;
автомобильные двигатели — 106 353 шт.;
легковые автомобили (кроме специализированных) — 153 814 шт.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
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