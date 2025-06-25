https://uz.sputniknews.ru/20250625/kak-izmenilis-obemy-proizvodstva-topliva-v-uzbekistane-50160411.html

Как изменились объемы производства топлива в Узбекистане — инфографика

Как изменились объемы производства топлива в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

Статведомство республики опубликовало данные за прошедшие 5 месяцев 2025 года.

2025-06-25T15:00+0500

2025-06-25T15:00+0500

2025-06-25T15:51+0500

инфографика

узбекистан

производство

топливо

дизельное топливо

бензин

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По предварительным данным Национального комитета по статистике, в январе – мае 2025 года в Узбекистане произвели 488,2 тыс. тонн автомобильного бензина. Его выпуск за год сократился на 14,3%, в то время как производство дизельного топлива в республике выросло. Объем производства отдельных видов промышленной продукции за 5 месяцев этого года:Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан производство топливо