https://uz.sputniknews.ru/20250625/rossiyskiy-lantset-sjeg-gaubitsu-vsu-50159947.html

Не дав сделать ни одного выстрела: российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ

Не дав сделать ни одного выстрела: российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ

Sputnik Узбекистан

При помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" орудие противника было уничтожено во время развертывания на огневой позиции.

2025-06-25T14:00+0500

2025-06-25T14:00+0500

2025-06-25T14:00+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ в ДНР, не дав ей сделать и выстрела, сообщает РИА Новости.Производство установок 2С22 "Богдана", разработанных под калибр блока НАТО, развернуто на мощностях Харьковского тракторного завода. Разработкой орудия занимался Краматорский завод тяжелого машиностроения, находящийся под временной оккупацией киевского режима в ДНР.

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