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Не дав сделать ни одного выстрела: российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ
Не дав сделать ни одного выстрела: российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ
Sputnik Узбекистан
При помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" орудие противника было уничтожено во время развертывания на огневой позиции.
2025-06-25T14:00+0500
2025-06-25T14:00+0500
2025-06-25T14:00+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ в ДНР, не дав ей сделать и выстрела, сообщает РИА Новости.Производство установок 2С22 "Богдана", разработанных под калибр блока НАТО, развернуто на мощностях Харьковского тракторного завода. Разработкой орудия занимался Краматорский завод тяжелого машиностроения, находящийся под временной оккупацией киевского режима в ДНР.
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Не дав сделать ни одного выстрела: российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ
При помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" орудие противника было уничтожено во время развертывания на огневой позиции.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik
. Российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ в ДНР, не дав ей сделать и выстрела, сообщает РИА Новости.
"Расчет разведывательного БПЛА группировки "Восток" ВС России зафиксировал перемещение 155-миллиметровой самоходной гаубицы "Богдана" ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. При помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" орудие противника было уничтожено во время развертывания на огневой позиции, орудие ВСУ не успело сделать и выстрела", — говорится в сообщении.
Производство установок 2С22 "Богдана", разработанных под калибр блока НАТО, развернуто на мощностях Харьковского тракторного завода. Разработкой орудия занимался Краматорский завод тяжелого машиностроения, находящийся под временной оккупацией киевского режима в ДНР.