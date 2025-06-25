https://uz.sputniknews.ru/20250625/senat-oliy-majlisa-plenarnoe-zasedanie-50156287.html

Сенат Олий Мажлиса собрался на пленарное заседание — что в повестке

Сенат Олий Мажлиса собрался на пленарное заседание — что в повестке

Sputnik Узбекистан

Члены верхней палаты рассмотрят ряд законов, а также вопросы в рамках парламентского контроля

2025-06-25T10:25+0500

2025-06-25T10:25+0500

2025-06-25T10:25+0500

общество

политика

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

закон

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В столице Узбекистана начало работу восьмое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба верхней палаты. В повестке дня — ряд важных законов, касающихся политики, экономики, совершенствования действующего законодательства, международного сотрудничества, прав человека, а также вопросы в рамках парламентского контроля. Также рассмотрят закон, направленный на расширение гарантированных прав оппозиции в целях обеспечения политического плюрализма, развития открытости и дискуссионной среды в парламенте. Вместе с тем, сенаторы обсудят предлагаемые поправки к закону о введении гарантийных средств при исполнении судебных актов и актов иных органов. В фокусе внимания будут находиться законы о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся экономической, аграрной, экологической и инвестиционной сфер. Наряду с этим, сенаторы заслушают отчет Центрального банка РУз о деятельности в 2024 году. Речь пойдет и о направлении в соответствующие министерства и ведомства парламентских запросов , касающихся улучшения инвестиционного климата, обеспечения соблюдения трудового законодательства, совершенствования системы взыскания и выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

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