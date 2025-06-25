https://uz.sputniknews.ru/20250625/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-50154526.html

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Главными торговыми партнерами республики по итогам января – мая 2025-го остаются Китай и Россия

2025-06-25T12:05+0500

2025-06-25T12:05+0500

2025-06-25T12:05+0500

инфографика

узбекистан

статистика

торговля

страны

россия

китай

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По данным Национального комитета республики по статистике, в январе – мае 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $31,3 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на $ ($4,1 млрд) или на 15%.Из общего объема ВТО экспорт составил $14,82 млрд (увеличение на 35,1%), а импорт — $16,49 млрд (увеличился на 3,7%).Узбекистан осуществляет торговые отношения со 189 странами.Главными торговыми партнерами республики по итогам января – мая этого года остаются Китай (17,2%) и Россия (15,4%).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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