https://uz.sputniknews.ru/20250626/evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-minsk-50180654.html
V Евразийский экономический форум в Минске — прямая трансляция
V Евразийский экономический форум в Минске — прямая трансляция
Sputnik Узбекистан
Масштабное мероприятие охватывает всю текущую повестку ЕАЭС, обеспечивая всестороннее обсуждение перспектив развития как на уровне госорганов, так и с экспертами, академическим сообществом, представителями бизнеса
2025-06-26T20:24+0500
2025-06-26T20:24+0500
2025-06-26T20:24+0500
прямая трансляция
минск
беларусь
форум
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На площадке Минского международного выставочного центра проходит IV Евразийский экономический форум. Он приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.Главная тема форума — "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Он организован в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.Масштабная встреча, собравшая 2,7 тыс. участников из более чем трех десятков стран, охватывает всю текущую повестку ЕАЭС, обеспечивая всестороннее обсуждение перспектив развития как на уровне госорганов, так и с экспертами, академическим сообществом, представителями бизнеса.Ключевое мероприятие — пленарное заседание Евразийского экономического форума с участием глав государств-членов ЕАЭС "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".Руководители делегаций делятся своим видением развития региона, торгово-экономических, финансовых вопросов, представляют свое видение текущей ситуации в мире.Основные панельные сессии проходят в пяти блоках:Шестой блок представляет собой мероприятия на полях форума и включает вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования, торговли, техрегулирования, финансовой политики, транспорта и энергетики.Также в программе круглый стол по продвижению позитивного образа Союза.
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v евразийский экономический форум минск еаэс
v евразийский экономический форум минск еаэс
V Евразийский экономический форум в Минске — прямая трансляция
Масштабное мероприятие охватывает всю текущую повестку ЕАЭС, обеспечивая всестороннее обсуждение перспектив развития как на уровне госорганов, так и с экспертами, академическим сообществом, представителями бизнеса.
На площадке Минского международного выставочного центра проходит IV Евразийский экономический форум. Он приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.
Главная тема форума — "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Он организован в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.
Масштабная встреча, собравшая 2,7 тыс. участников из более чем трех десятков стран, охватывает всю текущую повестку ЕАЭС, обеспечивая всестороннее обсуждение перспектив развития как на уровне госорганов, так и с экспертами, академическим сообществом, представителями бизнеса.
Ключевое мероприятие — пленарное заседание Евразийского экономического форума с участием глав государств-членов ЕАЭС "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".
Руководители делегаций делятся своим видением развития региона, торгово-экономических, финансовых вопросов, представляют свое видение текущей ситуации в мире.
Основные панельные сессии проходят в пяти блоках:
качество внутреннего рынка ЕАЭС;
евразийская сопряженность;
развитие технологического потенциала и кооперации.
Шестой блок представляет собой мероприятия на полях форума и включает вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования, торговли, техрегулирования, финансовой политики, транспорта и энергетики.
Также в программе круглый стол по продвижению позитивного образа Союза.