https://uz.sputniknews.ru/20250626/evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-minsk-50180654.html

V Евразийский экономический форум в Минске — прямая трансляция

V Евразийский экономический форум в Минске — прямая трансляция

Sputnik Узбекистан

Масштабное мероприятие охватывает всю текущую повестку ЕАЭС, обеспечивая всестороннее обсуждение перспектив развития как на уровне госорганов, так и с экспертами, академическим сообществом, представителями бизнеса

2025-06-26T20:24+0500

2025-06-26T20:24+0500

2025-06-26T20:24+0500

прямая трансляция

минск

беларусь

форум

еаэс

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На площадке Минского международного выставочного центра проходит IV Евразийский экономический форум. Он приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.Главная тема форума — "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Он организован в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.Масштабная встреча, собравшая 2,7 тыс. участников из более чем трех десятков стран, охватывает всю текущую повестку ЕАЭС, обеспечивая всестороннее обсуждение перспектив развития как на уровне госорганов, так и с экспертами, академическим сообществом, представителями бизнеса.Ключевое мероприятие — пленарное заседание Евразийского экономического форума с участием глав государств-членов ЕАЭС "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".Руководители делегаций делятся своим видением развития региона, торгово-экономических, финансовых вопросов, представляют свое видение текущей ситуации в мире.Основные панельные сессии проходят в пяти блоках:Шестой блок представляет собой мероприятия на полях форума и включает вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования, торговли, техрегулирования, финансовой политики, транспорта и энергетики.Также в программе круглый стол по продвижению позитивного образа Союза.

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