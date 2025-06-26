https://uz.sputniknews.ru/20250626/fotovystavka-arxivnyx-dokumentov-tashkent-50186562.html

История СМИ Узбекистана: в Ташкентском доме фотографии открылась необычная выставка

История СМИ Узбекистана: в Ташкентском доме фотографии открылась необычная выставка

Sputnik Узбекистан

Фотоэкспозицию приурочили ко Дню работников печати и средств массовой информации.

2025-06-26T15:35+0500

2025-06-26T15:35+0500

2025-06-26T15:38+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. В Ташкентском доме фотографии открылась выставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Ее приурочили ко Дню работников печати и средств массовой информации, который отмечают в республике 27 июня.В экспозицию вошли свыше 150 архивных снимков из фондов Национального архива кинофотофонодокументов и Национального информационного агентства Узбекистана, самые ранние из них датируются 1928 годом.На фото — моменты, которые, как правило, остаются за кадром: рабочие процессы съемок, верстки, записи радиопрограмм, творческие споры журналистов.Отсутствие отвлекающей силы цвета делает фото эмоционально выразительными.По словам руководителя пресс-службы Агентства "Узархив" Анвара Алиева, основная цель выставки — еще раз показать обществу важность средств массовой информации.

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