https://uz.sputniknews.ru/20250626/fotovystavka-arxivnyx-dokumentov-tashkent-50186562.html
История СМИ Узбекистана: в Ташкентском доме фотографии открылась необычная выставка
История СМИ Узбекистана: в Ташкентском доме фотографии открылась необычная выставка
Sputnik Узбекистан
Фотоэкспозицию приурочили ко Дню работников печати и средств массовой информации.
2025-06-26T15:35+0500
2025-06-26T15:35+0500
2025-06-26T15:38+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. В Ташкентском доме фотографии открылась выставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Ее приурочили ко Дню работников печати и средств массовой информации, который отмечают в республике 27 июня.В экспозицию вошли свыше 150 архивных снимков из фондов Национального архива кинофотофонодокументов и Национального информационного агентства Узбекистана, самые ранние из них датируются 1928 годом.На фото — моменты, которые, как правило, остаются за кадром: рабочие процессы съемок, верстки, записи радиопрограмм, творческие споры журналистов.Отсутствие отвлекающей силы цвета делает фото эмоционально выразительными.По словам руководителя пресс-службы Агентства "Узархив" Анвара Алиева, основная цель выставки — еще раз показать обществу важность средств массовой информации.
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ташкент дом фотографии выставка работники печать сми
ташкент дом фотографии выставка работники печать сми
История СМИ Узбекистана: в Ташкентском доме фотографии открылась необычная выставка 15:35 26.06.2025 (обновлено: 15:38 26.06.2025)
Фотоэкспозицию приурочили ко Дню работников печати и средств массовой информации.
ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik
. В Ташкентском доме фотографии открылась выставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах", сообщает корреспондент
Sputnik Узбекистан
.
Ее приурочили ко Дню работников печати и средств массовой информации, который отмечают в республике 27 июня.
В экспозицию вошли свыше 150 архивных снимков из фондов Национального архива кинофотофонодокументов и Национального информационного агентства Узбекистана, самые ранние из них датируются 1928 годом.
На фото — моменты, которые, как правило, остаются за кадром: рабочие процессы съемок, верстки, записи радиопрограмм, творческие споры журналистов.
Отсутствие отвлекающей силы цвета делает фото эмоционально выразительными.
По словам руководителя пресс-службы Агентства "Узархив" Анвара Алиева, основная цель выставки — еще раз показать обществу важность средств массовой информации.
© Sputnik
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
© Sputnik
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
© Sputnik
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
© Sputnik
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
© Sputnik
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
© Sputnik
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
© Sputnik
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
© Sputnik
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"
Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"