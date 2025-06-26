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https://uz.sputniknews.ru/20250626/fotovystavka-arxivnyx-dokumentov-tashkent-50186562.html
История СМИ Узбекистана: в Ташкентском доме фотографии открылась необычная выставка
История СМИ Узбекистана: в Ташкентском доме фотографии открылась необычная выставка
Sputnik Узбекистан
Фотоэкспозицию приурочили ко Дню работников печати и средств массовой информации.
2025-06-26T15:35+0500
2025-06-26T15:38+0500
фотолента
фото
узбекистан
ташкент
выставка
сми
общество
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ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. В Ташкентском доме фотографии открылась выставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Ее приурочили ко Дню работников печати и средств массовой информации, который отмечают в республике 27 июня.В экспозицию вошли свыше 150 архивных снимков из фондов Национального архива кинофотофонодокументов и Национального информационного агентства Узбекистана, самые ранние из них датируются 1928 годом.На фото — моменты, которые, как правило, остаются за кадром: рабочие процессы съемок, верстки, записи радиопрограмм, творческие споры журналистов.Отсутствие отвлекающей силы цвета делает фото эмоционально выразительными.По словам руководителя пресс-службы Агентства "Узархив" Анвара Алиева, основная цель выставки — еще раз показать обществу важность средств массовой информации.
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ташкент дом фотографии выставка работники печать сми

История СМИ Узбекистана: в Ташкентском доме фотографии открылась необычная выставка

15:35 26.06.2025 (обновлено: 15:38 26.06.2025)
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Фотоэкспозицию приурочили ко Дню работников печати и средств массовой информации.
ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. В Ташкентском доме фотографии открылась выставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ее приурочили ко Дню работников печати и средств массовой информации, который отмечают в республике 27 июня.
В экспозицию вошли свыше 150 архивных снимков из фондов Национального архива кинофотофонодокументов и Национального информационного агентства Узбекистана, самые ранние из них датируются 1928 годом.
На фото — моменты, которые, как правило, остаются за кадром: рабочие процессы съемок, верстки, записи радиопрограмм, творческие споры журналистов.
Отсутствие отвлекающей силы цвета делает фото эмоционально выразительными.
По словам руководителя пресс-службы Агентства "Узархив" Анвара Алиева, основная цель выставки — еще раз показать обществу важность средств массовой информации.
© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

Фотовыставка &quot;Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах&quot; - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

Фотовыставка &quot;Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах&quot; - Sputnik Узбекистан
2/8
© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

Фотовыставка &quot;Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах&quot; - Sputnik Узбекистан
3/8
© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

Фотовыставка &quot;Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах&quot; - Sputnik Узбекистан
4/8
© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

Фотовыставка &quot;Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах&quot; - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

Фотовыставка &quot;Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах&quot; - Sputnik Узбекистан
6/8
© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

Фотовыставка &quot;Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах&quot; - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

Фотовыставка &quot;Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах&quot; - Sputnik Узбекистан
8/8
© Sputnik

Фотовыставка "Средства массовой информации Узбекистана в архивных документах"

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