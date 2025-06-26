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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250626/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novosergeevku-i-shevchenko-dnr-50188007.html
СВО: российские бойцы освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиях подразделений группировок войск "Центр" и "Восток"
2025-06-26T16:05+0500
2025-06-26T16:05+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом Шевченко удалось установить благодаря подразделениям группировки "Восток". "В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", — указано в сводке Минобороны РФ.
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сво россия бойцы днр
сво россия бойцы днр

СВО: российские бойцы освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР

16:05 26.06.2025
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР.
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
/
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Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиях подразделений группировок войск "Центр" и "Восток".
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Контроль над населенным пунктом Шевченко удалось установить благодаря подразделениям группировки "Восток".
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", — указано в сводке Минобороны РФ.
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