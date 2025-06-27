https://uz.sputniknews.ru/20250627/chto-predlojili-glavy-gosudarstv-chlenov-eaes-na-forume-v-minske-50200285.html
Форум стран ЕАЭС в Минске: о чем говорили главы государств-членов
Форум стран ЕАЭС в Минске: о чем говорили главы государств-членов
Sputnik Узбекистан
В Минске проходит IV Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.
2025-06-27T10:14+0500
2025-06-27T10:14+0500
2025-06-27T10:54+0500
еаэс
минск
форум
владимир путин
касым-жомарт токаев
александр лукашенко
садыр жапаров
никол пашинян
еаэс и узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. В Минске стартовал Евразийский экономический форум, который приурочен к заседанию Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС). Он организован в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.Пленарное заседание в рамках форума, на тему: "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы" прошло с участием лидеров государств ЕАЭС, а также стран-наблюдателей.Основными спикерами мероприятия выступили главы государств стран Евразийского экономического союза: Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян (по видеосвязи), а также Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.В форуме приняли участие в статусе наблюдателя Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, Спецпредставитель Сопрезидентов Никарагуа по работе с Беларусью Лауреано Ортега Мурильо.Президент Беларуси во вступительной речи поприветствовал участников Евразийского экономического форума из более чем 30-ти стран мира.Выступая на пленарном заседании, Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС нельзя потерять доставшийся от СССР общий рынок и высокотехнологичные предприятия, надо сохранить, что осталось и "еще дышит".О чем еще заявил ЛукашенкоОсновные заявления Владимира Путина на IV Евразийском экономическом форуме в МинскеПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что у ЕАЭС есть исторический шанс включиться в мировые процессы ее развития.И именно цифровизация и ИИ должны стать приоритетом Союза, отметил он на пленарном заседании ЕЭФ-2025 в Минске.Поэтому Казахстан планирует провести заседание глав стран ЕАЭС в 2026 году на эту тему.Токаев сообщил, что Казахстан запускает первый суперкомпьютер в ЕАЭС для работы с ИИ. Президент Казахстана рассказал, как в республике создают цифровую инфраструктуру, о криптогороде, законах о криптовалюте, ИИ.Глава Кыргызстана, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, отметил, что необходимо формировать конкурентоспособный научно-исследовательский потенциал в промышленной и агропромышленной отраслях.Для этого ученые стран ЕАЭС должны вместе вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу.Президент Кыргызстана считает, что для промышленного развития в ЕАЭС нужно повышать уровень локализации производств. Следует создавать вспомогательные кластеры для крупных производств, привлекая бизнес. Особое внимание нужно уделить цифровой трансформации промышленности и использованию роботизированных систем в производстве.Жапаров заявил, что Кыргызстан до 2030 года намерен создать современную промышленную базу с использованием кластерного подхода и с акцентом на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев представил на форуме итоги функционирования Союза и перспективы дальнейшего развития интеграции.Среди важных итогов деятельности объединения глава Коллегии ЕЭК он назвал достижение высокой степени либерализации на рынке труда, действие единого рынка услуг в 142 секторах экономики, устранение свыше 100 препятствий в торговле, принятие 52 технических регламентов, достижение уровня обеспеченности продовольствием в 92%.Для развития реальных секторов экономики запущен механизм финансовой поддержки кооперационных проектов в промышленности.С учетом высоких темпов цифровой трансформации во всех сферах экономики продолжается работа над созданием единого цифрового пространства.За десятилетие значительно укрепились позиции ЕАЭС на международной арене. Об этом свидетельствует рост внешнеторгового товарооборота почти на 40%.По окончании заседания Владимир Путин и главы делегаций осмотрели выставку автомобильной техники, произведенной в Беларуси.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня.
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iv евразийский экономический форум минск еаэс путин лукашенко жапаров токаев
iv евразийский экономический форум минск еаэс путин лукашенко жапаров токаев
Форум стран ЕАЭС в Минске: о чем говорили главы государств-членов
10:14 27.06.2025 (обновлено: 10:54 27.06.2025)
В Минске проходит IV Евразийский экономический форум с участием глав государств ЕАЭС, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета.
ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. В Минске стартовал Евразийский экономический форум, который приурочен к заседанию Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС). Он организован в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.
Пленарное заседание в рамках форума, на тему: "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы" прошло с участием лидеров государств ЕАЭС, а также стран-наблюдателей.
Основными спикерами мероприятия выступили главы государств стран Евразийского экономического союза: Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян (по видеосвязи), а также Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
В форуме приняли участие в статусе наблюдателя Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, Спецпредставитель Сопрезидентов Никарагуа по работе с Беларусью Лауреано Ортега Мурильо.
Президент Беларуси во вступительной речи поприветствовал участников Евразийского экономического форума из более чем 30-ти стран мира.
Выступая на пленарном заседании, Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС нельзя потерять доставшийся от СССР общий рынок и высокотехнологичные предприятия, надо сохранить, что осталось и "еще дышит".
"Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок, те производства, которые мы сегодня имеем высокотехнологичные... С большим трудом, но Россия пытается — и многое сделала в этом плане — реанимировать свои производства, которые были достаточно на высоком уровне в Советском Союзе, даже в автомобилестроении... Так и по другим направлениям, поэтому нам нельзя допускать подобных ошибок. Надо сохранить все то, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день", — сказал глава Беларуси.
О чем еще заявил Лукашенко
Вопреки скептикам, ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха.
Призвал удвоить ВВП ЕАЭС за следующие 10 лет, указав на огромный нереализованный потенциал объединения.
Подчеркнул, что несмотря на лидирующие позиции в ряде отраслей, текущая доля ВВП ЕАЭС в мировом составляет лишь около 4%.
Обозначил контуры ЕАЭС 2.0, подчеркнул необходимость активного влияния на глобальную повестку и разработки моделей реагирования на внешние вызовы.
Назвал создание "фирменного евразийского продукта", который обеспечит конкурентоспособность на мировом рынке, ключевым элементом новой версии Союза.
Предложил позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб, создав интегрированную сеть транспортно-логистических коридоров с единой цифровой платформой.
Это повысит конкурентоспособность евразийских маршрутов и предложил обсудить данную инициативу со странами-наблюдателями ЕАЭС и в рамках диалога ЕАЭС – ШОС.
Лукашенко призвал ЕАЭС отказаться от лозунгов о цифровом суверенитете и создать единую цифровую платформу для бизнеса, развивать электронную торговлю и использовать большие данные.
Подчеркнул необходимость унифицировать ПО, обеспечить обмен данными, признать электронные подписи и цифровые документы.
Основные заявления Владимира Путина на IV Евразийском экономическом форуме в Минске
За 10 лет ЕАЭС утвердился как один из ключевых центров глобального развития.
Внутренняя торговля Союза достигла $97 млрд. $800 млрд составила торговля ЕАЭС с третьими странами, что сопоставимо с ведущими державами мира.
Инвестиции в основной капитал выросли более чем на 40%. Евразийский стабфонд аккумулировал $9 млрд, которые в случае необходимости могут быть направлены на поддержку экономики.
На 30% выросло промышленное производство в ЕАЭС, обрабатывающая промышленность — на 46%. Рост в сфере сельского хозяйства составил 26%.
Безработица в Союзе снизилась до 2,8% — это один из лучших в мире показателей.
Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, конфликт между Израилем и Ираном, будем считать, в прошлом.
Движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что у ЕАЭС есть исторический шанс включиться в мировые процессы ее развития.
И именно цифровизация и ИИ должны стать приоритетом Союза, отметил он на пленарном заседании ЕЭФ-2025 в Минске.
Поэтому Казахстан планирует провести заседание глав стран ЕАЭС в 2026 году на эту тему.
Токаев сообщил, что Казахстан запускает первый суперкомпьютер в ЕАЭС для работы с ИИ.
Президент Казахстана рассказал, как в республике создают цифровую инфраструктуру, о криптогороде, законах о криптовалюте, ИИ.
Глава Кыргызстана, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, отметил, что необходимо формировать конкурентоспособный научно-исследовательский потенциал в промышленной и агропромышленной отраслях.
Для этого ученые стран ЕАЭС должны вместе вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу.
Президент Кыргызстана считает, что для промышленного развития в ЕАЭС нужно повышать уровень локализации производств. Следует создавать вспомогательные кластеры для крупных производств, привлекая бизнес.
Особое внимание нужно уделить цифровой трансформации промышленности и использованию роботизированных систем в производстве.
Жапаров заявил, что Кыргызстан до 2030 года намерен создать современную промышленную базу с использованием кластерного подхода и с акцентом на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.
"Мы видим потенциал в масштабировании отраслей, где возможны быстрое создание рабочих мест, наращивание экспорта с вовлечением всех регионов КР. Это текстиль, пищевая переработка, производство строительных материалов, фармацевтика и машиностроение", — заключил Жапаров.
Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев представил на форуме итоги функционирования Союза и перспективы дальнейшего развития интеграции.
"С момента своего основания Евразийский экономический союз демонстрирует устойчивую динамику развития. За десять лет совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос почти на 18%: с 1,6 трлн долларов в 2014 году до 2,6 трлн долларов в 2024 году. Доля Союза в мировой экономике увеличилась до 4,2%. Взаимный товарооборот удвоился и по итогам 2024 года и достиг порядка 100 млрд долларов. При этом 93% расчетов проводятся в национальных валютах. Экспорт услуг между странами ЕАЭС увеличился на 86%. Уровень безработицы сократился до 3%", — подчеркнул Сагинтаев.
Среди важных итогов деятельности объединения глава Коллегии ЕЭК он назвал достижение высокой степени либерализации на рынке труда, действие единого рынка услуг в 142 секторах экономики, устранение свыше 100 препятствий в торговле, принятие 52 технических регламентов, достижение уровня обеспеченности продовольствием в 92%.
Для развития реальных секторов экономики запущен механизм финансовой поддержки кооперационных проектов в промышленности.
С учетом высоких темпов цифровой трансформации во всех сферах экономики продолжается работа над созданием единого цифрового пространства.
"Это послужит упрощению взаимодействия между государственными органами, бизнесом и гражданами. Наша задача — сделать все процессы быстрее, удобнее и безопаснее. Цифровизация таможенных процедур, например, сократила сроки выпуска товаров в шесть раз", — отметил Сагинтаев.
За десятилетие значительно укрепились позиции ЕАЭС на международной арене. Об этом свидетельствует рост внешнеторгового товарооборота почти на 40%.
"Нам предстоит продолжить взаимодействие по таким направлениям, как обеспечение общего рынка Союза ключевыми товарами и ресурсами; стимулирование развития транспортно-логистического потенциала и кооперационного сотрудничества. Мы будем учитывать опыт интеграционного сотрудничества, национальные интересы и фундаментальные основы Договора о ЕАЭС", — резюмировал Председатель Коллегии ЕЭК.
По окончании заседания Владимир Путин и главы делегаций осмотрели выставку автомобильной техники, произведенной в Беларуси.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня.