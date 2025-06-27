https://uz.sputniknews.ru/20250627/chto-predlojili-glavy-gosudarstv-chlenov-eaes-na-forume-v-minske-50200285.html

Форум стран ЕАЭС в Минске: о чем говорили главы государств-членов

Форум стран ЕАЭС в Минске: о чем говорили главы государств-членов

Sputnik Узбекистан

В Минске проходит IV Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.

2025-06-27T10:14+0500

2025-06-27T10:14+0500

2025-06-27T10:54+0500

еаэс

минск

форум

владимир путин

касым-жомарт токаев

александр лукашенко

садыр жапаров

никол пашинян

еаэс и узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. В Минске стартовал Евразийский экономический форум, который приурочен к заседанию Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС). Он организован в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.Пленарное заседание в рамках форума, на тему: "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы" прошло с участием лидеров государств ЕАЭС, а также стран-наблюдателей.Основными спикерами мероприятия выступили главы государств стран Евразийского экономического союза: Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян (по видеосвязи), а также Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.В форуме приняли участие в статусе наблюдателя Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, Спецпредставитель Сопрезидентов Никарагуа по работе с Беларусью Лауреано Ортега Мурильо.Президент Беларуси во вступительной речи поприветствовал участников Евразийского экономического форума из более чем 30-ти стран мира.Выступая на пленарном заседании, Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС нельзя потерять доставшийся от СССР общий рынок и высокотехнологичные предприятия, надо сохранить, что осталось и "еще дышит".О чем еще заявил ЛукашенкоОсновные заявления Владимира Путина на IV Евразийском экономическом форуме в МинскеПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что у ЕАЭС есть исторический шанс включиться в мировые процессы ее развития.И именно цифровизация и ИИ должны стать приоритетом Союза, отметил он на пленарном заседании ЕЭФ-2025 в Минске.Поэтому Казахстан планирует провести заседание глав стран ЕАЭС в 2026 году на эту тему.Токаев сообщил, что Казахстан запускает первый суперкомпьютер в ЕАЭС для работы с ИИ. Президент Казахстана рассказал, как в республике создают цифровую инфраструктуру, о криптогороде, законах о криптовалюте, ИИ.Глава Кыргызстана, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, отметил, что необходимо формировать конкурентоспособный научно-исследовательский потенциал в промышленной и агропромышленной отраслях.Для этого ученые стран ЕАЭС должны вместе вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу.Президент Кыргызстана считает, что для промышленного развития в ЕАЭС нужно повышать уровень локализации производств. Следует создавать вспомогательные кластеры для крупных производств, привлекая бизнес. Особое внимание нужно уделить цифровой трансформации промышленности и использованию роботизированных систем в производстве.Жапаров заявил, что Кыргызстан до 2030 года намерен создать современную промышленную базу с использованием кластерного подхода и с акцентом на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев представил на форуме итоги функционирования Союза и перспективы дальнейшего развития интеграции.Среди важных итогов деятельности объединения глава Коллегии ЕЭК он назвал достижение высокой степени либерализации на рынке труда, действие единого рынка услуг в 142 секторах экономики, устранение свыше 100 препятствий в торговле, принятие 52 технических регламентов, достижение уровня обеспеченности продовольствием в 92%.Для развития реальных секторов экономики запущен механизм финансовой поддержки кооперационных проектов в промышленности.С учетом высоких темпов цифровой трансформации во всех сферах экономики продолжается работа над созданием единого цифрового пространства.За десятилетие значительно укрепились позиции ЕАЭС на международной арене. Об этом свидетельствует рост внешнеторгового товарооборота почти на 40%.По окончании заседания Владимир Путин и главы делегаций осмотрели выставку автомобильной техники, произведенной в Беларуси.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня.

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