https://uz.sputniknews.ru/20250627/ii-pomojet-sokratit-probki-i-povysit-bezopasnost-na-dorogax-tashkenta-50209691.html

ИИ поможет сократить пробки и повысить безопасность на дорогах Ташкента

ИИ поможет сократить пробки и повысить безопасность на дорогах Ташкента

Sputnik Узбекистан

Интеллектуальная транспортная платформа, которую запустили в здании бригады ДПС УВД города Ташкента, позволяет отслеживать, анализировать и интеллектуально управлять транспортными потоками.

2025-06-27T14:35+0500

2025-06-27T14:35+0500

2025-06-27T14:46+0500

мвд

дпс

автомобили

безопасность

ташкент

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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. В Ташкенте появился Центр ситуационного мониторинга, направленный на цифровизацию безопасности движения на улицах столицы, предотвращение дорожно-транспортных происшествий и прогнозирование заторов с использованием современных технологий и возможностей искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.Система уже работает и базируется в обновленном административном здании бригады дорожно-патрульной службы УВД города Ташкента.Как пояснили в ведомстве, интегрированная в центр Интеллектуальная транспортная платформа позволяет отслеживать, анализировать и интеллектуально управлять транспортными потоками. Кроме того, как дорожно-патрульной службе, так и патрульно-постовой службе переданы новые специально оснащенные автомобили, оборудованные камерами, интегрированными в ситуационный центр.

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