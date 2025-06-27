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ИИ поможет сократить пробки и повысить безопасность на дорогах Ташкента
ИИ поможет сократить пробки и повысить безопасность на дорогах Ташкента
Sputnik Узбекистан
Интеллектуальная транспортная платформа, которую запустили в здании бригады ДПС УВД города Ташкента, позволяет отслеживать, анализировать и интеллектуально управлять транспортными потоками.
2025-06-27T14:35+0500
2025-06-27T14:46+0500
мвд
дпс
автомобили
безопасность
ташкент
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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. В Ташкенте появился Центр ситуационного мониторинга, направленный на цифровизацию безопасности движения на улицах столицы, предотвращение дорожно-транспортных происшествий и прогнозирование заторов с использованием современных технологий и возможностей искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.Система уже работает и базируется в обновленном административном здании бригады дорожно-патрульной службы УВД города Ташкента.Как пояснили в ведомстве, интегрированная в центр Интеллектуальная транспортная платформа позволяет отслеживать, анализировать и интеллектуально управлять транспортными потоками. Кроме того, как дорожно-патрульной службе, так и патрульно-постовой службе переданы новые специально оснащенные автомобили, оборудованные камерами, интегрированными в ситуационный центр.
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искусственный интеллект пробки безопасность дороги ташкент центр ситуационного мониторинга
искусственный интеллект пробки безопасность дороги ташкент центр ситуационного мониторинга

ИИ поможет сократить пробки и повысить безопасность на дорогах Ташкента

14:35 27.06.2025 (обновлено: 14:46 27.06.2025)
© Пресс-служба МВД УзбекистанаВ Ташкенте заработал Центр ситуационного мониторинга.
В Ташкенте заработал Центр ситуационного мониторинга. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2025
© Пресс-служба МВД Узбекистана
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Интеллектуальная транспортная платформа, которую запустили в столичной ДПС УВД, позволяет отслеживать, анализировать и интеллектуально управлять транспортными потоками.
ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. В Ташкенте появился Центр ситуационного мониторинга, направленный на цифровизацию безопасности движения на улицах столицы, предотвращение дорожно-транспортных происшествий и прогнозирование заторов с использованием современных технологий и возможностей искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
Система уже работает и базируется в обновленном административном здании бригады дорожно-патрульной службы УВД города Ташкента.
© Пресс-служба МВД УзбекистанаВ Ташкенте заработал Центр ситуационного мониторинга.
В Ташкенте заработал Центр ситуационного мониторинга. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2025
В Ташкенте заработал Центр ситуационного мониторинга.
© Пресс-служба МВД Узбекистана
Как пояснили в ведомстве, интегрированная в центр Интеллектуальная транспортная платформа позволяет отслеживать, анализировать и интеллектуально управлять транспортными потоками.

"Это позволит сократить заторы до 50%, сэкономить время пассажиров, уменьшить количество аварий, ускорить действия экстренных служб и повысить эффективность принятия решений за счет точной статистики", — отметили в пресс-службе.

© Пресс-служба МВД УзбекистанаВ Ташкенте заработал Центр ситуационного мониторинга.
В Ташкенте заработал Центр ситуационного мониторинга. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2025
В Ташкенте заработал Центр ситуационного мониторинга.
© Пресс-служба МВД Узбекистана
Кроме того, как дорожно-патрульной службе, так и патрульно-постовой службе переданы новые специально оснащенные автомобили, оборудованные камерами, интегрированными в ситуационный центр.
© Пресс-служба МВД УзбекистанаВ Ташкенте заработал Центр ситуационного мониторинга.
В Ташкенте заработал Центр ситуационного мониторинга. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2025
В Ташкенте заработал Центр ситуационного мониторинга.
© Пресс-служба МВД Узбекистана

"Камеры позволяют передавать в центр информацию о разыскиваемых лицах, угнанных автомобилях и других ситуациях, угрожающих общественной безопасности. Центр, в свою очередь, может дистанционно управлять всеми камерами служебных автомобилей," — добавили в ведомстве.

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