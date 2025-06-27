В Красноярском крае откроют логистический центр для фруктов и овощей из Узбекистана
12:08 27.06.2025 (обновлено: 14:05 27.06.2025)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОткрытие распределительного центра сети "Магнит" в Новосибирской области
© Sputnik / Александр Кряжев/
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Российский регион заинтересован в дальнейшем углублении торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного взаимодействия с Узбекистаном на долгосрочную перспективу.
ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. В Красноярском крае Российской Федерации в ближайшее время может появиться отдельный транспортно-логистический центр для импорта узбекских фруктов и овощей. Такую возможность обсудили на встрече генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров с первым заместителем губернатора Красноярского края Сергеем Пономаренко, сообщает ИА "Дунё".
В ходе встречи первый заместитель главы российского региона высоко оценил нынешнее развитие межрегионального сотрудничества с Узбекистаном, в частности, между Красноярским краем и Сурхандарьинской областью.
Вице-губернатор отметил, что данный регион России особо заинтересован в дальнейшем углублении торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного взаимодействия с Узбекистаном на долгосрочную перспективу.
"Особый акцент был сделан на совершенствовании логистической цепочки "Узбекистан – Красноярский край", что предполагает, в первую очередь, создание в ближайшем будущем отдельного транспортно-логистического Центра для импорта узбекских фруктов и овощей", — отметили в агентстве.
Аслам Акбаров особое внимание уделил вопросу усиления позиций узбекистанской продукции на рынке Красноярского края.
"Помимо сельского хозяйства, предложено рассмотреть вопрос налаживания производства детского питания в Узбекистане, а также увеличения объемов импортируемого из республики оборудования и материалов для текстильной промышленности Красноярского края", — говорится в сообщении.
Российская сторона также подчеркнула растущий интерес красноярских туроператоров к росту туристического потока в Узбекистан из Красноярского края, особенно по таким направлениям, как гастрономический, этно и исторический туризм.
Ключевой темой переговоров стало сотрудничество в сфере образования. Стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения количества узбекских студентов для обучения на бюджетной или грантовой основе в ведущих вузах Красноярского края.
По итогам встречи стороны условились:
расширить двустороннюю промышленную кооперацию;
провести в городе Красноярске бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Сурхандарьинской, Ферганской и Самаркандской областей;
организовать осенью отдельную бизнес-миссию с участием ведущих предпринимателей Красноярского края в регионы Узбекистана;
организовать инфотур в Узбекистан для ведущих красноярских туроператоров.