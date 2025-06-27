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https://uz.sputniknews.ru/20250627/krasnoyarsk-otkroyut-logisticheskiy-tsentr-dlya-fruktov-ovoschey-iz-uzbekistana-50206013.html
В Красноярском крае откроют логистический центр для фруктов и овощей из Узбекистана
В Красноярском крае откроют логистический центр для фруктов и овощей из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Российский регион заинтересован в дальнейшем углублении торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного взаимодействия с Узбекистаном на долгосрочную перспективу.
2025-06-27T12:08+0500
2025-06-27T14:05+0500
россия
узбекистан
сотрудничество
логистика
транспорт
образование
красноярский край
фрукты
овощи
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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. В Красноярском крае Российской Федерации в ближайшее время может появиться отдельный транспортно-логистический центр для импорта узбекских фруктов и овощей. Такую возможность обсудили на встрече генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров с первым заместителем губернатора Красноярского края Сергеем Пономаренко, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи первый заместитель главы российского региона высоко оценил нынешнее развитие межрегионального сотрудничества с Узбекистаном, в частности, между Красноярским краем и Сурхандарьинской областью.Вице-губернатор отметил, что данный регион России особо заинтересован в дальнейшем углублении торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного взаимодействия с Узбекистаном на долгосрочную перспективу.Аслам Акбаров особое внимание уделил вопросу усиления позиций узбекистанской продукции на рынке Красноярского края.Российская сторона также подчеркнула растущий интерес красноярских туроператоров к росту туристического потока в Узбекистан из Красноярского края, особенно по таким направлениям, как гастрономический, этно и исторический туризм.Ключевой темой переговоров стало сотрудничество в сфере образования. Стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения количества узбекских студентов для обучения на бюджетной или грантовой основе в ведущих вузах Красноярского края.По итогам встречи стороны условились:
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красноярский край сотрудничество узбекистан логистика транспорт образование туризм
красноярский край сотрудничество узбекистан логистика транспорт образование туризм

В Красноярском крае откроют логистический центр для фруктов и овощей из Узбекистана

12:08 27.06.2025 (обновлено: 14:05 27.06.2025)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОткрытие распределительного центра сети "Магнит" в Новосибирской области
Открытие распределительного центра сети Магнит в Новосибирской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
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Российский регион заинтересован в дальнейшем углублении торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного взаимодействия с Узбекистаном на долгосрочную перспективу.
ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. В Красноярском крае Российской Федерации в ближайшее время может появиться отдельный транспортно-логистический центр для импорта узбекских фруктов и овощей. Такую возможность обсудили на встрече генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров с первым заместителем губернатора Красноярского края Сергеем Пономаренко, сообщает ИА "Дунё".
В ходе встречи первый заместитель главы российского региона высоко оценил нынешнее развитие межрегионального сотрудничества с Узбекистаном, в частности, между Красноярским краем и Сурхандарьинской областью.
Вице-губернатор отметил, что данный регион России особо заинтересован в дальнейшем углублении торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного взаимодействия с Узбекистаном на долгосрочную перспективу.

"Особый акцент был сделан на совершенствовании логистической цепочки "Узбекистан – Красноярский край", что предполагает, в первую очередь, создание в ближайшем будущем отдельного транспортно-логистического Центра для импорта узбекских фруктов и овощей", — отметили в агентстве.

Аслам Акбаров особое внимание уделил вопросу усиления позиций узбекистанской продукции на рынке Красноярского края.

"Помимо сельского хозяйства, предложено рассмотреть вопрос налаживания производства детского питания в Узбекистане, а также увеличения объемов импортируемого из республики оборудования и материалов для текстильной промышленности Красноярского края", — говорится в сообщении.

Российская сторона также подчеркнула растущий интерес красноярских туроператоров к росту туристического потока в Узбекистан из Красноярского края, особенно по таким направлениям, как гастрономический, этно и исторический туризм.
Ключевой темой переговоров стало сотрудничество в сфере образования. Стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения количества узбекских студентов для обучения на бюджетной или грантовой основе в ведущих вузах Красноярского края.
По итогам встречи стороны условились:
расширить двустороннюю промышленную кооперацию;
провести в городе Красноярске бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Сурхандарьинской, Ферганской и Самаркандской областей;
организовать осенью отдельную бизнес-миссию с участием ведущих предпринимателей Красноярского края в регионы Узбекистана;
организовать инфотур в Узбекистан для ведущих красноярских туроператоров.
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