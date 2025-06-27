https://uz.sputniknews.ru/20250627/krasnoyarsk-otkroyut-logisticheskiy-tsentr-dlya-fruktov-ovoschey-iz-uzbekistana-50206013.html

В Красноярском крае откроют логистический центр для фруктов и овощей из Узбекистана

В Красноярском крае откроют логистический центр для фруктов и овощей из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Российский регион заинтересован в дальнейшем углублении торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного взаимодействия с Узбекистаном на долгосрочную перспективу.

2025-06-27T12:08+0500

2025-06-27T12:08+0500

2025-06-27T14:05+0500

россия

узбекистан

сотрудничество

логистика

транспорт

образование

красноярский край

фрукты

овощи

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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. В Красноярском крае Российской Федерации в ближайшее время может появиться отдельный транспортно-логистический центр для импорта узбекских фруктов и овощей. Такую возможность обсудили на встрече генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров с первым заместителем губернатора Красноярского края Сергеем Пономаренко, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи первый заместитель главы российского региона высоко оценил нынешнее развитие межрегионального сотрудничества с Узбекистаном, в частности, между Красноярским краем и Сурхандарьинской областью.Вице-губернатор отметил, что данный регион России особо заинтересован в дальнейшем углублении торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного взаимодействия с Узбекистаном на долгосрочную перспективу.Аслам Акбаров особое внимание уделил вопросу усиления позиций узбекистанской продукции на рынке Красноярского края.Российская сторона также подчеркнула растущий интерес красноярских туроператоров к росту туристического потока в Узбекистан из Красноярского края, особенно по таким направлениям, как гастрономический, этно и исторический туризм.Ключевой темой переговоров стало сотрудничество в сфере образования. Стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения количества узбекских студентов для обучения на бюджетной или грантовой основе в ведущих вузах Красноярского края.По итогам встречи стороны условились:

россия

узбекистан

красноярский край

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