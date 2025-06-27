https://uz.sputniknews.ru/20250627/lidery-stran-eaes-uchastvuyut-zasedanie-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta-50205524.html

Лидеры стран ЕАЭС участвуют в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Лидеры стран ЕАЭС участвуют в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Sputnik Узбекистан

Участники первого в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске планируют ориентиры дальнейшего углубления интеграции, обсуждают актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе либерализацию единых рынков товаров и услуг.

2025-06-27T13:25+0500

2025-06-27T13:25+0500

2025-06-27T14:04+0500

минск

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владимир путин

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Главы стран ЕАЭС принимают участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске. Мероприятие началось в узком составе, предусмотрена свободная дискуссия по широкому кругу вопросов. Участники планируют ориентиры дальнейшего углубления интеграции, обсуждают актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе либерализацию единых рынков товаров и услуг.Отдельное внимание направлено на вопросы маркировки товаров и расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.После заседание продолжится в расширенном формате, наряду с лидерами стран "пятерки" выступят главы государств-наблюдателей и приглашенные гости.Всего в повестке предстоящего заседания — 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к подписанию готовится десять документов, в основном они касаются работы коллегии Евразийской экономической комиссии.Также странам предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта. Планируется заключение договора об экономическом партнерстве с ОАЭ и временное торговое соглашение с Монголией.Участники заседания обсудят кандидатуру очередного председателя ЕАЭС. В следующем году председательство берет на себя Казахстан, основные мероприятия пройдут там. Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП Союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает $2,5 трлн, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.

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