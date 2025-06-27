https://uz.sputniknews.ru/20250627/prezident-uzbekistana-pozdravil-rabotnikov-pechati-i-smi-s-professionalnym-prazdnikom-50203153.html
Президент Узбекистана поздравил работников печати и СМИ с профессиональным праздником
Президент Узбекистана поздравил работников печати и СМИ с профессиональным праздником
Sputnik Узбекистан
Глава государства отметил большое значение, роль и влияние средств массовой информации, которое они приобретают в нынешнем чрезвычайно сложном и нестабильном мире, в условиях стремительно меняющихся глобальных общественно-политических процессов.
2025-06-27T11:19+0500
2025-06-27T11:19+0500
2025-06-27T11:44+0500
шавкат мирзиёев
сми
журналисты
поздравление
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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и средств массовой информации с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовала пресс-служба президента Узбекистана.Президент отметил большое значение, роль и влияние средств массовой информации, которое они приобретают в нынешнем "чрезвычайно сложном и нестабильном мире, в условиях стремительно меняющихся глобальных общественно-политических процессов".Глава государства подчеркнул, что в последние годы в стране большое значение придается развитию СМИ как важному составляющему демократического общества.Сегодня в республике действует около 2,4 тыс. средств массовой информации, из которых 65% приходится на долю негосударственного сектора, становится все больше частных изданий, телерадиоканалов, интернет-ресурсов, число пользователей которых выросло с 14,7 млн до 32,7 млн. Расширяются ряды создателей информационных контентов, что, несомненно, служит повышению потенциала страны в медиасфереУчитывая предложения журналистов и творческих коллективов страны в этом году впервые Национальная премия "Олтин калам" вручается 27 июня — в День работников печати и средств массовой информации. Шавкат Мирзиёев поздравил победителей конкурса и работников сферы, удостоенных государственных наград.
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мирзиёев поздравление сми профессиональный праздник
мирзиёев поздравление сми профессиональный праздник
Президент Узбекистана поздравил работников печати и СМИ с профессиональным праздником
11:19 27.06.2025 (обновлено: 11:44 27.06.2025)
Глава государства отметил большое значение, роль и влияние средств массовой информации, которые они приобретают в нынешнем чрезвычайно сложном и нестабильном мире в условиях стремительно меняющихся глобальных общественно-политических процессов.
ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и средств массовой информации с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовала
пресс-служба президента Узбекистана.
"От всего сердца поздравляю вас, уважаемые журналисты, почтенные ветераны, все творческие и технические работники, с честью несущие свою миссию в обновляющихся средствах массовой информации Нового Узбекистана — в печати, на телерадиоканалах, в интернет-изданиях, издательских и полиграфических предприятиях, информационных службах и платформах — с сегодняшним профессиональным праздником", — говорится в тексте.
Президент отметил большое значение, роль и влияние средств массовой информации, которое они приобретают в нынешнем "чрезвычайно сложном и нестабильном мире, в условиях стремительно меняющихся глобальных общественно-политических процессов".
Глава государства подчеркнул, что в последние годы в стране большое значение придается развитию СМИ как важному составляющему демократического общества.
Сегодня в республике действует около 2,4 тыс. средств массовой информации, из которых 65% приходится на долю негосударственного сектора, становится все больше частных изданий, телерадиоканалов, интернет-ресурсов, число пользователей которых выросло с 14,7 млн до 32,7 млн. Расширяются ряды создателей информационных контентов, что, несомненно, служит повышению потенциала страны в медиасфере
"Нам предстоит еще многое сделать для решения таких актуальных задач, как обеспечение в средствах массовой информации объективности и верховенства закона, повышение профессиональных знаний и мастерства, освоение современных методов распространения информации, формирование среди населения информационной, дискуссионной и диалоговой культуры, борьба с различными негативными явлениями, коррупцией в обществе", — отметил глава государства.
Учитывая предложения журналистов и творческих коллективов страны в этом году впервые Национальная премия "Олтин калам" вручается 27 июня — в День работников печати и средств массовой информации. Шавкат Мирзиёев поздравил победителей конкурса и работников сферы, удостоенных государственных наград.
"Достойная оценка нелегкого труда работников средств массовой информации, поддержка творческих коллективов, укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала сферы, несомненно, и впредь будут приоритетными направлениями государственной политики в Новом Узбекистане. Здоровья и успехов вам в вашем ответственном и славном труде, дорогие мои!", — заключил президент.