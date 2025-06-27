https://uz.sputniknews.ru/20250627/prezident-uzbekistana-pozdravil-rabotnikov-pechati-i-smi-s-professionalnym-prazdnikom-50203153.html

Президент Узбекистана поздравил работников печати и СМИ с профессиональным праздником

Президент Узбекистана поздравил работников печати и СМИ с профессиональным праздником

Sputnik Узбекистан

Глава государства отметил большое значение, роль и влияние средств массовой информации, которое они приобретают в нынешнем чрезвычайно сложном и нестабильном мире, в условиях стремительно меняющихся глобальных общественно-политических процессов.

2025-06-27T11:19+0500

2025-06-27T11:19+0500

2025-06-27T11:44+0500

шавкат мирзиёев

сми

журналисты

поздравление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/07/48288957_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e0caa0530578d51ed295527607d54f91.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и средств массовой информации с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовала пресс-служба президента Узбекистана.Президент отметил большое значение, роль и влияние средств массовой информации, которое они приобретают в нынешнем "чрезвычайно сложном и нестабильном мире, в условиях стремительно меняющихся глобальных общественно-политических процессов".Глава государства подчеркнул, что в последние годы в стране большое значение придается развитию СМИ как важному составляющему демократического общества.Сегодня в республике действует около 2,4 тыс. средств массовой информации, из которых 65% приходится на долю негосударственного сектора, становится все больше частных изданий, телерадиоканалов, интернет-ресурсов, число пользователей которых выросло с 14,7 млн до 32,7 млн. Расширяются ряды создателей информационных контентов, что, несомненно, служит повышению потенциала страны в медиасфереУчитывая предложения журналистов и творческих коллективов страны в этом году впервые Национальная премия "Олтин калам" вручается 27 июня — в День работников печати и средств массовой информации. Шавкат Мирзиёев поздравил победителей конкурса и работников сферы, удостоенных государственных наград.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев поздравление сми профессиональный праздник