https://uz.sputniknews.ru/20250627/prezident-uzbekistana-vystupil-na-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta--50217679.html

Президент Узбекистана выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент Узбекистана выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев проинформировал участников о развитии многостороннего сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.

2025-06-27T17:30+0500

2025-06-27T17:30+0500

2025-06-27T17:56+0500

шавкат мирзиёев

еаэс

минск

евразийский экономический союз

узбекистан

торговля

экономика

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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба главы государства.Президент проинформировал участников о развитии многостороннего сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.Глава государства сообщил, что за четыре года взаимодействия в статусе государства-наблюдателя внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Союза увеличился на 80% и по итогам прошлого года составил $18 млрд. Расширилась номенклатура торговых операций прежде всего за счет поставок промышленной продукции. Количество совместных предприятий и проектов выросло втрое.Республика активно участвует в важных инициативах ЕАЭС, включая такие проекты и программы, как "Евразийский агроэкспресс", развитие электронной торговли, цифровизация грузоперевозок и климатическая повестка.Узбекистан приступил к реализации нового трехлетнего Плана, охватывающего порядка 40 конкретных мероприятий.Вместе с тем глава Узбекистана обозначил ключевые направления дальнейшего развития партнерства с ЕАЭС.Заявления Шавката Мирзиёева. Мы придаем важное значение формированию благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота.Узбекистан в полном объеме выполняет все договоренности, связанные с обеспечением действия зоны свободной торговли между нашими странами.Необходимо ускорить экспертную проработку целого ряда наших предложений, направленных на упрощение процедур и сближение систем технического регулирования торговых операций.Заинтересованы в подключении к цифровой системе технического регулирования и экосистеме цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, Евразийской перестраховочной компании. Предложил принять отдельную программу с охватом следующих направлений: электронная торговля, цифровая маркировка товаров, создание логистических платформ нового поколения, внедрение технологий искусственного интеллекта в конкретных отраслях.Отметил возможность участия Узбекистана в единой интегрированной информационной системе пунктов пропуска. Предложил расширить практическое сотрудничество в рамках запущенных программ поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках совместных мероприятий с Деловым советом ЕАЭС.Выразил заинтересованность в использовании возможностей механизма финансовой поддержки проектов промышленности и платформы Евразийской сети промышленной кооперации и трансфера технологий.Подчеркнул важность объединения усилий в выработке мер, направленных на расширение возможностей для сотрудничества сельхозпроизводителей.С партнерами по ЕАЭС Узбекистан ведет активную работу по упрощению процедур и повышению мобильности трудовых ресурсов. Президент предложил провести экспертные консультации по вопросам сближения профессиональных стандартов и квалификационных требований в наиболее востребованных отраслях на рынке труда.В заключение Шавкат Мирзиёев еще раз подтвердил приверженность расширению практического сотрудничества в рамках ЕАЭС.Он выразил уверенность, что участие Узбекистана в отмеченных многосторонних программах и проектах будет служить укреплению экономического партнерства и способствовать устойчивому развитию стран Объединения в современных условиях.

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