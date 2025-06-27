https://uz.sputniknews.ru/20250627/prezident-uzbekistana-vystupil-na-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta--50217679.html
Президент Узбекистана выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Узбекистана выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев проинформировал участников о развитии многостороннего сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.
2025-06-27T17:30+0500
2025-06-27T17:30+0500
2025-06-27T17:56+0500
шавкат мирзиёев
еаэс
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узбекистан
торговля
экономика
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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба главы государства.Президент проинформировал участников о развитии многостороннего сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.Глава государства сообщил, что за четыре года взаимодействия в статусе государства-наблюдателя внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Союза увеличился на 80% и по итогам прошлого года составил $18 млрд. Расширилась номенклатура торговых операций прежде всего за счет поставок промышленной продукции. Количество совместных предприятий и проектов выросло втрое.Республика активно участвует в важных инициативах ЕАЭС, включая такие проекты и программы, как "Евразийский агроэкспресс", развитие электронной торговли, цифровизация грузоперевозок и климатическая повестка.Узбекистан приступил к реализации нового трехлетнего Плана, охватывающего порядка 40 конкретных мероприятий.Вместе с тем глава Узбекистана обозначил ключевые направления дальнейшего развития партнерства с ЕАЭС.Заявления Шавката Мирзиёева. Мы придаем важное значение формированию благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота.Узбекистан в полном объеме выполняет все договоренности, связанные с обеспечением действия зоны свободной торговли между нашими странами.Необходимо ускорить экспертную проработку целого ряда наших предложений, направленных на упрощение процедур и сближение систем технического регулирования торговых операций.Заинтересованы в подключении к цифровой системе технического регулирования и экосистеме цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, Евразийской перестраховочной компании. Предложил принять отдельную программу с охватом следующих направлений: электронная торговля, цифровая маркировка товаров, создание логистических платформ нового поколения, внедрение технологий искусственного интеллекта в конкретных отраслях.Отметил возможность участия Узбекистана в единой интегрированной информационной системе пунктов пропуска. Предложил расширить практическое сотрудничество в рамках запущенных программ поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках совместных мероприятий с Деловым советом ЕАЭС.Выразил заинтересованность в использовании возможностей механизма финансовой поддержки проектов промышленности и платформы Евразийской сети промышленной кооперации и трансфера технологий.Подчеркнул важность объединения усилий в выработке мер, направленных на расширение возможностей для сотрудничества сельхозпроизводителей.С партнерами по ЕАЭС Узбекистан ведет активную работу по упрощению процедур и повышению мобильности трудовых ресурсов. Президент предложил провести экспертные консультации по вопросам сближения профессиональных стандартов и квалификационных требований в наиболее востребованных отраслях на рынке труда.В заключение Шавкат Мирзиёев еще раз подтвердил приверженность расширению практического сотрудничества в рамках ЕАЭС.Он выразил уверенность, что участие Узбекистана в отмеченных многосторонних программах и проектах будет служить укреплению экономического партнерства и способствовать устойчивому развитию стран Объединения в современных условиях.
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мирзиёев заседание минск еаэс узбекистан торговля
мирзиёев заседание минск еаэс узбекистан торговля
Президент Узбекистана выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета
17:30 27.06.2025 (обновлено: 17:56 27.06.2025)
Шавкат Мирзиёев проинформировал участников о развитии многостороннего сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.
ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает
пресс-служба главы государства.
Президент проинформировал участников о развитии многостороннего сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.
Глава государства сообщил, что за четыре года взаимодействия в статусе государства-наблюдателя внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Союза увеличился на 80% и по итогам прошлого года составил $18 млрд.
Расширилась номенклатура торговых операций прежде всего за счет поставок промышленной продукции. Количество совместных предприятий и проектов выросло втрое.
Республика активно участвует в важных инициативах ЕАЭС, включая такие проекты и программы, как "Евразийский агроэкспресс", развитие электронной торговли, цифровизация грузоперевозок и климатическая повестка.
Узбекистан приступил к реализации нового трехлетнего Плана, охватывающего порядка 40 конкретных мероприятий.
"В апреле завершили все процедуры и присоединились к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития. Совместно с банком прорабатывается перспективный портфель проектов модернизации инфраструктуры, в сфере металлургии, текстильной, химической и других стратегических отраслях", — отметил Мирзиёев.
Вместе с тем глава Узбекистана обозначил ключевые направления дальнейшего развития партнерства с ЕАЭС.
Заявления Шавката Мирзиёева.
Мы придаем важное значение формированию благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота.
Узбекистан в полном объеме выполняет все договоренности, связанные с обеспечением действия зоны свободной торговли между нашими странами.
Необходимо ускорить экспертную проработку целого ряда наших предложений, направленных на упрощение процедур и сближение систем технического регулирования торговых операций.
Заинтересованы в подключении к цифровой системе технического регулирования и экосистеме цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, Евразийской перестраховочной компании.
"Это заметно облегчит условия для нашего бизнеса, обеспечит благоприятные условия взаимного доступа на товарные рынки", — подчеркнул глава государства.
Предложил принять отдельную программу с охватом следующих направлений: электронная торговля, цифровая маркировка товаров, создание логистических платформ нового поколения, внедрение технологий искусственного интеллекта в конкретных отраслях.
Отметил возможность участия Узбекистана в единой интегрированной информационной системе пунктов пропуска.
"Это прежде всего позволит ускорить прохождение границ, обеспечить эффективность мониторинга и прозрачность всех процедур. С технической стороны мы готовы активно участвовать в таких проектах", — отметил Мирзиёев.
Предложил расширить практическое сотрудничество в рамках запущенных программ поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках совместных мероприятий с Деловым советом ЕАЭС.
Выразил заинтересованность в использовании возможностей механизма финансовой поддержки проектов промышленности и платформы Евразийской сети промышленной кооперации и трансфера технологий.
Подчеркнул важность объединения усилий в выработке мер, направленных на расширение возможностей для сотрудничества сельхозпроизводителей.
"Речь идет прежде всего о реализации нашей инициативы о принятии Программы агрокооперации Узбекистана со странами ЕАЭС, предусматривающей внедрение передовых технологий, упрощение правил перемещения сельскохозяйственных товаров, эффективное функционирование и расширение "зеленого" коридора", — отметил узбекский лидер.
С партнерами по ЕАЭС Узбекистан ведет активную работу по упрощению процедур и повышению мобильности трудовых ресурсов.
Президент предложил провести экспертные консультации по вопросам сближения профессиональных стандартов и квалификационных требований в наиболее востребованных отраслях на рынке труда.
Если коллеги поддержат, мы также подключимся к интегрированной платформе "Работа без границ", запущенной в рамках Организации", — сказал он.
В заключение Шавкат Мирзиёев еще раз подтвердил приверженность расширению практического сотрудничества в рамках ЕАЭС.
"Дальнейшее расширение и углубление взаимовыгодного сотрудничества со странами ЕАЭС — нашими естественными и традиционными партнерами — является одним из приоритетных направлений нашей внешнеэкономической политики", — отметил президент.
Он выразил уверенность, что участие Узбекистана в отмеченных многосторонних программах и проектах будет служить укреплению экономического партнерства и способствовать устойчивому развитию стран Объединения в современных условиях.