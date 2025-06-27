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В Ташкенте до конца года оцифруют миллион деревьев — Минэкологии
В Ташкенте до конца года оцифруют миллион деревьев — Минэкологии
Sputnik Узбекистан
Создание цифрового реестра зеленых насаждений позволит системно учитывать деревья, интегрировать сведения с информационными системами в сфере градостроительства и землепользования, а также контролировать их сохранность и предотвращать незаконную вырубку.
2025-06-27T12:51+0500
2025-06-27T12:51+0500
2025-06-27T14:08+0500
деревья
экология
ташкент
электронная система
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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с городским хокимиятом при поддержке Международного общественного фонда Zamin начали работу над созданием цифрового реестра деревьев Ташкента, сообщает пресс-служба ведомства.Как отметили в Минэкологии, создание цифрового реестра позволит системно учитывать деревья, интегрировать сведения с другими государственными информационными системами, в том числе в сфере градостроительства и землепользования, а также усилить контроль за их сохранностью и предотвратить случаи незаконной вырубки.В процессе используются современные технологии, включая GPS-устройства, фотофиксацию, инструментальные измерения, а также элементы искусственного интеллекта для анализа данных. До конца текущего года планируется внести в базу на платформе green.tashkent.uz, не менее одного миллиона деревьев.
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деревья ташкент минэкологии
деревья ташкент минэкологии
В Ташкенте до конца года оцифруют миллион деревьев — Минэкологии
12:51 27.06.2025 (обновлено: 14:08 27.06.2025)
Создание цифрового реестра зеленых насаждений позволит системно учитывать деревья, интегрировать сведения с информационными системами в сфере градостроительства и землепользования, а также контролировать их сохранность и предотвращать незаконную вырубку.
ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik
. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с городским хокимиятом при поддержке Международного общественного фонда Zamin начали работу над созданием цифрового реестра деревьев Ташкента, сообщает
пресс-служба ведомства.
"После завершения обучающих курсов, проведения практических работ и тестирования оборудования в полевых условиях, специалисты министерства и Департамента цифрового развития Ташкента приступили к формированию электронной базы данных зеленых насаждений города", — говорится в сообщении.
Как отметили в Минэкологии, создание цифрового реестра позволит системно учитывать деревья, интегрировать сведения с другими государственными информационными системами, в том числе в сфере градостроительства и землепользования, а также усилить контроль за их сохранностью и предотвратить случаи незаконной вырубки.
В процессе используются современные технологии, включая GPS-устройства, фотофиксацию, инструментальные измерения, а также элементы искусственного интеллекта для анализа данных.
"После верификации дендрологами, в реестре будет доступна информация о каждом дереве: порода, возраст, состояние, точное местоположение и другие характеристики", — пояснили в министерстве.
До конца текущего года планируется внести в базу на платформе green.tashkent.uz, не менее одного миллиона деревьев.