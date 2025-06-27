https://uz.sputniknews.ru/20250627/tashkent-otsifruyut-million-derevev-minekologii-50206587.html

В Ташкенте до конца года оцифруют миллион деревьев — Минэкологии

В Ташкенте до конца года оцифруют миллион деревьев — Минэкологии

Sputnik Узбекистан

Создание цифрового реестра зеленых насаждений позволит системно учитывать деревья, интегрировать сведения с информационными системами в сфере градостроительства и землепользования, а также контролировать их сохранность и предотвращать незаконную вырубку.

2025-06-27T12:51+0500

2025-06-27T12:51+0500

2025-06-27T14:08+0500

деревья

экология

ташкент

электронная система

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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с городским хокимиятом при поддержке Международного общественного фонда Zamin начали работу над созданием цифрового реестра деревьев Ташкента, сообщает пресс-служба ведомства.Как отметили в Минэкологии, создание цифрового реестра позволит системно учитывать деревья, интегрировать сведения с другими государственными информационными системами, в том числе в сфере градостроительства и землепользования, а также усилить контроль за их сохранностью и предотвратить случаи незаконной вырубки.В процессе используются современные технологии, включая GPS-устройства, фотофиксацию, инструментальные измерения, а также элементы искусственного интеллекта для анализа данных. До конца текущего года планируется внести в базу на платформе green.tashkent.uz, не менее одного миллиона деревьев.

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