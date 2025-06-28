https://uz.sputniknews.ru/20250628/iran-razminka-nato-planiruyut-upreditelno-obezglavit-rossiyskuyu-nauku-50241199.html

Иран — разминка: в НАТО планируют упредительно обезглавить российскую науку

Иран — разминка: в НАТО планируют упредительно обезглавить российскую науку

Sputnik Узбекистан

После израильской спецоперации на Западе началась лихорадочная возня с целью официальной легитимизации "точечных убийств" за рубежом гражданских лиц, по тем или иным причинам представляющих угрозу западным странам.

2025-06-28T16:50+0500

2025-06-28T16:50+0500

2025-06-28T16:55+0500

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Тринадцатого июня этого года Израиль инициировал операцию "Восходящий лев", одной из главных целей которой стало физическое уничтожение 14 ведущих иранских ученых, прямо или косвенно включенных в разработку ядерной программы. Согласно последующему заявлению руководства армии Израиля, "все ученые и эксперты были ликвидированы", по данным разведки, они "играли ключевую роль в разработке ядерного оружия Ирана", пишет колумнист РИА Новости.Несмотря на однозначную реакцию международного сообщества, и США, и ЕС молчаливо одобрили подобную политику, а некоторые известные на Западе персоны прямо поддержали убийства ученых. Например, целый профессор Института Хопкинса Стивен Дэвид заявил: "Эти ученые помогали разрабатывать оружие, которое позволит реализовать (ядерную) угрозу. Поэтому они являются законными целями".Мало того, после израильской спецоперации на Западе началась лихорадочная возня с целью официальной легитимизации "точечных убийств" за рубежом гражданских лиц, по тем или иным причинам представляющих угрозу западным странам. Например, Институтом Lieber при американской военной академии Вест-Пойнт было срочно проведено целое исследование юридических оснований для "целевых" убийств иностранных ученых под названием "Атака на ученых и закон военного времени". Как можно догадаться, после многоумных ссылок на различные документы и прецеденты, восходящие к юридическим спорам между Давидом и Голиафом, основания таки были найдены. Выводы такие: прямые убийства гражданских — это, конечно, плохо, однако важен контекст убийств. Если гражданский помогает врагу в военном конфликте, тот — законная цель, будь он трижды ученый в толстых очках.Однако Запад, официально оправдывая ликвидацию иранских ученых-ядерщиков, настежь открывает окно Овертона, из которого с грохотом выпадает ящик Пандоры. По новой логике, прямой террор против гражданских лиц совершенно не нарушает Женевскую конвенцию, при этом круг этих лиц не ограничен.На этом фоне совсем другими красками начинают играть гуляющие по западным интернетам списки российских ученых, имеющих отношение к "оборонке". Пока по понятным причинам наши главные геополитические противники делают вид, что даже не думают в этом направлении, и всячески педалируют разные "цивилизованные" способы ослабления нашей научной базы. Характерные примеры: работающая программа Байдена по привлечению российских ученых и инженеров в США, запущенная в апреле 2022 года ("утечка"), а также политика системной изоляции вроде запрета ЦЕРН более 500 российским ученым участвовать в работе крупнейшей в мире лаборатории физики элементарных частиц ("нейтрализация"). Однако нет никаких сомнений, что уже в работе планы по физическому устранению ведущих российских ученых, работающих в самых ключевых для противника направлениях.Критичность для наших конкурентов, соперников и врагов данной темы подтверждают абсолютно все их последние "руководящие и направляющие" документы. Например, 5 июня сего года министры обороны стран НАТО коллективно подписали "Научно-технологическую стратегию НАТО — 2025" (NATO Science and Technology Strategy 2025), которая будет определять политику альянса в следующие 20 лет. Перечислим главные тезисы стратегии.В рамках сессии Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия — исторически одна из сильнейших научных держав: у нас более 340 тысяч исследователей и четыре тысячи организаций по всей стране, а по объему научных исследований и разработок мы находимся на восьмом месте в мире. К 2030 году в нашем государстве затраты на науку должны быть не менее двух процентов ВВП, в том числе за счет инвестиций частного бизнеса, то есть у нас имеется хороший задел.Нельзя ни на секунду забывать о том, что наши враги никогда и ни при каких условиях не откажутся от планов нанесения нашей стране стратегического поражения, а значит, наша наука должна идти всегда на шаг впереди, чтобы отбить любое желание делать резкие движения ("Орешник" и "Сармат" не дадут соврать).Работайте, братья, даже если ваше оружие — линейка и ватман.

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