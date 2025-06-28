https://uz.sputniknews.ru/20250628/shavkat-mirziyoev-vladimir-putin-proveli-vstrechu-sammita-eaes-v-minske-50227810.html

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели встречу на полях саммита ЕАЭС в Минске

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели встречу на полях саммита ЕАЭС в Минске

Sputnik Узбекистан

Лидеры Узбекистана и России обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

2025-06-28T09:45+0500

2025-06-28T09:45+0500

2025-06-28T10:11+0500

минск

владимир путин

шавкат мирзиёев

встреча

россия

узбекистан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин провели встречу на полях саммита Евразийского экономического союза в городе Минске. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.Речь также шла о практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.Президент России сообщил, что с главой Узбекистана они "сверили часы" по планам крупных инвестпроектов, передает РИА Новости.Главы РФ и Руз 26-27 июня приняли участие в саммите ЕАЭС в Минске.На этом рабочий визит Шавката Мирзиёева в Минск завершился, президент вернулся в Ташкент.

минск

россия

узбекистан

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