Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели встречу на полях саммита ЕАЭС в Минске
09:45 28.06.2025 (обновлено: 10:11 28.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели встречу на полях саммита ЕАЭС в Минске.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Лидеры Узбекистана и России обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин провели встречу на полях саммита Евразийского экономического союза в городе Минске. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
Речь также шла о практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
"С удовлетворением отмечена проводимая совместная работа по обеспечению динамики показателей взаимного товарооборота, продвижению приоритетных проектов кооперации, поддержанию продуктивных контактов регионов и интенсивного культурно-гуманитарного обмена", – говорится в сообщении пресс-службы.
Президент России сообщил, что с главой Узбекистана они "сверили часы" по планам крупных инвестпроектов, передает РИА Новости.
"Мы поговорили по нашим текущим делам, по перспективам на ближайшее будущее, сверяли часы по возможным крупным совместным инвестиционным проектам. И по моему мнению, и по мнению Шавката Миромоновича Мирзиеева, все это вполне реализуемые вещи, речь идет об энергетике, в том числе, возможно, о сфере атомной энергетики, инфраструктурные проекты, металлургическая промышленность", – сказал Путин журналистам.
Главы РФ и Руз 26-27 июня приняли участие в саммите ЕАЭС в Минске.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРабочий визит Президента Узбекистана в Беларусь завершился.
Рабочий визит Президента Узбекистана в Беларусь завершился.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На этом рабочий визит Шавката Мирзиёева в Минск завершился, президент вернулся в Ташкент.