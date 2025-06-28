https://uz.sputniknews.ru/20250628/uzbekistan-uvelichit-eksport-izdeliya-koja-kitayskiy-rynok-50238047.html

Узбекистан увеличит экспорт кожевенной продукции на рынок Китая – подробности

Узбекистан увеличит экспорт кожевенной продукции на рынок Китая – подробности

Sputnik Узбекистан

Стороны обсуждают запуск совместных проектов в малых индустриальных зонах в городах Андижан и Охангаран по выпуску обуви и кожгалантереи, а также возможности выхода на крупные международные рынки.

2025-06-28T13:52+0500

2025-06-28T13:52+0500

2025-06-28T14:03+0500

узбекистан

китай

кожа

проект

сотрудничество

дорожные карты

обувь

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ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. Узбекистан нарастит экспорт кожевенной продукции на рынок Китая, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики. Заместитель министра замминистра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев провел встречу с вице-председателем Китайской ассоциации кожевенной промышленности Лю Суилуном. Обсуждены перспективы развития промышленной кооперации, запуск совместных проектов в малых индустриальных зонах в городах Андижан и Охангаран по выпуску обуви и кожгалантереи, а также возможности выхода на крупные международные рынки. Стороны договорились разработать "дорожную карту" сотрудничества и нарастить экспорт узбекской кожаной продукции с высокой добавленной стоимостью на рынок Китая.

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