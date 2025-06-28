https://uz.sputniknews.ru/20250628/uzbekistan-uvelichit-eksport-izdeliya-koja-kitayskiy-rynok-50238047.html
Узбекистан увеличит экспорт кожевенной продукции на рынок Китая – подробности
Узбекистан увеличит экспорт кожевенной продукции на рынок Китая – подробности
Sputnik Узбекистан
Стороны обсуждают запуск совместных проектов в малых индустриальных зонах в городах Андижан и Охангаран по выпуску обуви и кожгалантереи, а также возможности выхода на крупные международные рынки.
2025-06-28T13:52+0500
2025-06-28T13:52+0500
2025-06-28T14:03+0500
узбекистан
китай
кожа
проект
сотрудничество
дорожные карты
обувь
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ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. Узбекистан нарастит экспорт кожевенной продукции на рынок Китая, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики. Заместитель министра замминистра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев провел встречу с вице-председателем Китайской ассоциации кожевенной промышленности Лю Суилуном. Обсуждены перспективы развития промышленной кооперации, запуск совместных проектов в малых индустриальных зонах в городах Андижан и Охангаран по выпуску обуви и кожгалантереи, а также возможности выхода на крупные международные рынки. Стороны договорились разработать "дорожную карту" сотрудничества и нарастить экспорт узбекской кожаной продукции с высокой добавленной стоимостью на рынок Китая.
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китай узбекистан экспорт кожа кожгалантерея проекты дорожная карта
китай узбекистан экспорт кожа кожгалантерея проекты дорожная карта
Узбекистан увеличит экспорт кожевенной продукции на рынок Китая – подробности
13:52 28.06.2025 (обновлено: 14:03 28.06.2025)
Стороны обсуждают запуск совместных проектов в малых индустриальных зонах в городах Андижан и Охангаран по выпуску обуви и кожгалантереи, а также возможности выхода на крупные международные рынки.
ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik
. Узбекистан нарастит экспорт кожевенной продукции на рынок Китая, сообщила
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.
Заместитель министра замминистра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев провел встречу с вице-председателем Китайской ассоциации кожевенной промышленности Лю Суилуном.
Обсуждены перспективы развития промышленной кооперации, запуск совместных проектов в малых индустриальных зонах в городах Андижан и Охангаран по выпуску обуви и кожгалантереи, а также возможности выхода на крупные международные рынки.
"Планируется привлечение китайских специалистов — технологов и дизайнеров — для повышения качества продукции, соответствующей требованиям международных брендов", – отметили в министерстве.
Стороны договорились разработать "дорожную карту" сотрудничества и нарастить экспорт узбекской кожаной продукции с высокой добавленной стоимостью на рынок Китая.