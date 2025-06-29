Академическая гребля: Узбекистан впервые завоевал медаль на этапе Кубка мира
© НОКВпервые представитель сборной Узбекистана по академической гребле поднялся на пьедестал Кубка мира
© НОК
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С 26 по 29 июня 2025 года в Швейцарии проходит 3-й этап Кубка мира по гребному спорту.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Узбекистан впервые завоевал медаль на этапе Кубка мира по академической гребле, сообщает НОК.
В швейцарском Люцерне проходит 3-й этап Кубка мира по гребному спорту.
© НОКВпервые представитель сборной Узбекистана по академической гребле поднялся на пьедестал Кубка мира
Впервые представитель сборной Узбекистана по академической гребле поднялся на пьедестал Кубка мира
© НОК
“Впервые в истории сборная Узбекистана завоевала свою медаль в таком престижном турнире. В заездах программы LM1x (в легком весе) участник летних Олимпийских игр Париж-2024 Шахзод Нурматов финишировал третьим и удостоился бронзовой медали”, — говорится в сообщении.
© НОКВпервые представитель сборной Узбекистана по академической гребле поднялся на пьедестал Кубка мира
Впервые представитель сборной Узбекистана по академической гребле поднялся на пьедестал Кубка мира
© НОК
Турнир в Швейцарии продлится до 29 июня включительно.