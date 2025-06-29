https://uz.sputniknews.ru/20250629/akademicheskaya-greblya-uzbekistan-kubok-mira-shveytsariya-50250958.html

Академическая гребля: Узбекистан впервые завоевал медаль на этапе Кубка мира

Академическая гребля: Узбекистан впервые завоевал медаль на этапе Кубка мира

Sputnik Узбекистан

С 26 по 29 июня 2025 года в Швейцарии проходит 3-й этап Кубка мира по гребному спорту

2025-06-29T14:35+0500

2025-06-29T14:35+0500

2025-06-29T14:35+0500

спорт

академическая гребля

сборная узбекистана

бронза

кубок мира

швейцария

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Узбекистан впервые завоевал медаль на этапе Кубка мира по академической гребле, сообщает НОК.В швейцарском Люцерне проходит 3-й этап Кубка мира по гребному спорту.Турнир в Швейцарии продлится до 29 июня включительно.

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