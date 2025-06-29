https://uz.sputniknews.ru/20250629/eaeu-tovary-markirovka-effektivnost-50245772.html

Доказанная эффективность: с 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 млрд единиц товаров

Доказанная эффективность: с 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 млрд единиц товаров

Sputnik Узбекистан

Следующим шагом станет дальнейшее улучшение системы маркировки, нацеленное на более эффективное противодействие нелегальной продукции

2025-06-29T11:07+0500

2025-06-29T11:07+0500

2025-06-29T11:07+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

товары

маркировка

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ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. Начиная с 2019 года в Евразийском экономическом союзе в общей сложности было промаркировано около 274 млрд единиц товаров, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске рассмотрели вопрос о развитии системы маркировки товаров средствами идентификации.Эффект маркировки подтвержден данными стран Союза. Например, в Армении увеличение числа легальных производителей и импортеров товаров составило 7%. В Казахстане оборот контрафактной табачной продукции снизился на $24,7 млн. В РФ для молочной продукции рост уровня обеления рынка достиг 22%, для товаров легкой промышленности – 36%, обуви – 18%, парфюмерии – 43%.Так, в России, где маркируется максимальное число категорий товаров, объем дополнительных бюджетных поступлений от реализации маркированной продукции составил $15 млрд, в Кыргызстане – $68 млн. В Беларуси, где ранее действовала национальная маркировка, позволившая еще до введения общесоюзных правил значительно "обелить" рынок, объем дополнительных бюджетных поступлений достиг $4,64 млн.Следующим шагом станет дальнейшее улучшение системы маркировки для более эффективного противодействия нелегальной продукции.Кроме того, на уровне ЕАЭС продолжат работу по технологическому совершенствованию союзной системы маркировки и правовому обеспечению свободы передвижения маркированного товара.

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