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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250629/eaeu-tovary-markirovka-effektivnost-50245772.html
Доказанная эффективность: с 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 млрд единиц товаров
Доказанная эффективность: с 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 млрд единиц товаров
Sputnik Узбекистан
Следующим шагом станет дальнейшее улучшение системы маркировки, нацеленное на более эффективное противодействие нелегальной продукции
2025-06-29T11:07+0500
2025-06-29T11:07+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
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товары
маркировка
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ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. Начиная с 2019 года в Евразийском экономическом союзе в общей сложности было промаркировано около 274 млрд единиц товаров, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске рассмотрели вопрос о развитии системы маркировки товаров средствами идентификации.Эффект маркировки подтвержден данными стран Союза. Например, в Армении увеличение числа легальных производителей и импортеров товаров составило 7%. В Казахстане оборот контрафактной табачной продукции снизился на $24,7 млн. В РФ для молочной продукции рост уровня обеления рынка достиг 22%, для товаров легкой промышленности – 36%, обуви – 18%, парфюмерии – 43%.Так, в России, где маркируется максимальное число категорий товаров, объем дополнительных бюджетных поступлений от реализации маркированной продукции составил $15 млрд, в Кыргызстане – $68 млн. В Беларуси, где ранее действовала национальная маркировка, позволившая еще до введения общесоюзных правил значительно "обелить" рынок, объем дополнительных бюджетных поступлений достиг $4,64 млн.Следующим шагом станет дальнейшее улучшение системы маркировки для более эффективного противодействия нелегальной продукции.Кроме того, на уровне ЕАЭС продолжат работу по технологическому совершенствованию союзной системы маркировки и правовому обеспечению свободы передвижения маркированного товара.
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еаэс маркировка товары
еаэс маркировка товары

Доказанная эффективность: с 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 млрд единиц товаров

11:07 29.06.2025
© Посольство России в Армении Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2025
© Посольство России в Армении
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Следующим шагом станет дальнейшее улучшение системы маркировки, нацеленное на более эффективное противодействие нелегальной продукции.
ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. Начиная с 2019 года в Евразийском экономическом союзе в общей сложности было промаркировано около 274 млрд единиц товаров, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске рассмотрели вопрос о развитии системы маркировки товаров средствами идентификации.
"Начиная с 2019 года в Евразийском экономическом союзе в общей сложности было промаркировано около 274 миллиардов единиц товаров. Доказанными эффектами являются "обеление" рынка, снижение уровня контрафактной продукции, повышение числа легальных компаний, рост рентабельности добросовестных производителей и повышение уровня пополнения бюджета", – отметил Слепнев.
Эффект маркировки подтвержден данными стран Союза. Например, в Армении увеличение числа легальных производителей и импортеров товаров составило 7%. В Казахстане оборот контрафактной табачной продукции снизился на $24,7 млн. В РФ для молочной продукции рост уровня обеления рынка достиг 22%, для товаров легкой промышленности – 36%, обуви – 18%, парфюмерии – 43%.

"Бюджеты государств-членов также существенно выиграли от введения маркировки. Увеличение поступлений налогов и пошлин прослеживается по всем странам и напрямую зависит от числа категорий товаров, в отношении которых введена маркировка в стране", — добавил министр.

Так, в России, где маркируется максимальное число категорий товаров, объем дополнительных бюджетных поступлений от реализации маркированной продукции составил $15 млрд, в Кыргызстане – $68 млн. В Беларуси, где ранее действовала национальная маркировка, позволившая еще до введения общесоюзных правил значительно "обелить" рынок, объем дополнительных бюджетных поступлений достиг $4,64 млн.
Следующим шагом станет дальнейшее улучшение системы маркировки для более эффективного противодействия нелегальной продукции.
"Первоочередной задачей является усиление роли национальных систем маркировки для контроля за легальностью происхождения и безопасностью товаров", – подчеркнул Слепнев.
Кроме того, на уровне ЕАЭС продолжат работу по технологическому совершенствованию союзной системы маркировки и правовому обеспечению свободы передвижения маркированного товара.
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