https://uz.sputniknews.ru/20250629/jandorskiy-rayon-buxarskaya-oblast-turkoltso-50248896.html
В Жондорском районе Бухарской области появится туристическое кольцо
В Жондорском районе Бухарской области появится туристическое кольцо
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили развитие туристической инфраструктуры района, создание новых турмаршрутов и участие местного населения в этом процессе
2025-06-29T18:30+0500
2025-06-29T18:30+0500
2025-06-29T18:30+0500
туризм
узбекистан
бухарская область
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/19/48563743_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_88923d4240b59ceefbfb4846bed41eeb.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. В Жондорском районе Бухарской области появится туристическое кольцо. Это стало известно в ходе встречи председателя Комитета по туризму Узбекистана Умида Шадиева с жителями и предпринимателями района, работающими в сфере туризма, сообщает пресс-служба ведомства.Шадиев подчеркнул необходимость эффективного использования имеющихся возможностей в регионе и отметил большой потенциал Жондорского района для развития туризма.Предприниматели поделились проблемами, с которыми они сталкиваются в своей деятельности. Также были озвучены предложения по укреплению сотрудничества между государственным и частным секторами и созданию благоприятной среды для инвесторов.Глава Комитета по туризму ознакомился с работой в махалле "Ушот" Жондорского района по превращению одноименного села в туристическую деревню.Местным жителям, желающим расширить деятельность центра ремесленничества в селе, адаптировать его к туристическому маршруту, а также организовать семейный гостевой дом дали необходимые рекомендации.Предметом обсуждения также стали проекты, которые планируют реализовать совместно с предпринимателями и представителями местных органов власти.
узбекистан
бухарская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/19/48563743_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b18a6de6bf4ad3ad2ac546b5c7fab8eb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бухарская область туристическое кольцо инфраструктура
бухарская область туристическое кольцо инфраструктура
В Жондорском районе Бухарской области появится туристическое кольцо
Стороны обсудили развитие туристической инфраструктуры района, создание новых турмаршрутов и участие местного населения в этом процессе.
ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik.
В Жондорском районе Бухарской области появится туристическое кольцо. Это стало известно в ходе встречи председателя Комитета по туризму Узбекистана Умида Шадиева с жителями и предпринимателями района, работающими в сфере туризма, сообщает
пресс-служба ведомства.
Шадиев подчеркнул необходимость эффективного использования имеющихся возможностей в регионе и отметил большой потенциал Жондорского района для развития туризма.
Предприниматели поделились проблемами, с которыми они сталкиваются в своей деятельности. Также были озвучены предложения по укреплению сотрудничества между государственным и частным секторами и созданию благоприятной среды для инвесторов.
Глава Комитета по туризму ознакомился с работой в махалле "Ушот" Жондорского района по превращению одноименного села в туристическую деревню.
“В сотрудничестве с районной администрацией была достигнута договоренность о разработке "туристического кольца" и 1-2-дневной туристической программы, включающей археологический памятник "Варахша," святыню Кизбиби, прибрежную зону отдыха "Зарафшан" и "туристическую деревню Ушот", — говорится в сообщении.
Местным жителям, желающим расширить деятельность центра ремесленничества в селе, адаптировать его к туристическому маршруту, а также организовать семейный гостевой дом дали необходимые рекомендации.
Предметом обсуждения также стали проекты, которые планируют реализовать совместно с предпринимателями и представителями местных органов власти.