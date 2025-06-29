https://uz.sputniknews.ru/20250629/jandorskiy-rayon-buxarskaya-oblast-turkoltso-50248896.html

В Жондорском районе Бухарской области появится туристическое кольцо

В Жондорском районе Бухарской области появится туристическое кольцо

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили развитие туристической инфраструктуры района, создание новых турмаршрутов и участие местного населения в этом процессе

2025-06-29T18:30+0500

2025-06-29T18:30+0500

2025-06-29T18:30+0500

туризм

узбекистан

бухарская область

общество

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ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. В Жондорском районе Бухарской области появится туристическое кольцо. Это стало известно в ходе встречи председателя Комитета по туризму Узбекистана Умида Шадиева с жителями и предпринимателями района, работающими в сфере туризма, сообщает пресс-служба ведомства.Шадиев подчеркнул необходимость эффективного использования имеющихся возможностей в регионе и отметил большой потенциал Жондорского района для развития туризма.Предприниматели поделились проблемами, с которыми они сталкиваются в своей деятельности. Также были озвучены предложения по укреплению сотрудничества между государственным и частным секторами и созданию благоприятной среды для инвесторов.Глава Комитета по туризму ознакомился с работой в махалле "Ушот" Жондорского района по превращению одноименного села в туристическую деревню.Местным жителям, желающим расширить деятельность центра ремесленничества в селе, адаптировать его к туристическому маршруту, а также организовать семейный гостевой дом дали необходимые рекомендации.Предметом обсуждения также стали проекты, которые планируют реализовать совместно с предпринимателями и представителями местных органов власти.

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бухарская область туристическое кольцо инфраструктура