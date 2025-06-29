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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250629/lavrov-zapad-rossiya-50247538.html
Лавров: У Запада никогда не получалось нанести стратегическое поражение России
Лавров: У Запада никогда не получалось нанести стратегическое поражение России
Sputnik Узбекистан
По словам главы МИД РФ, Запад догадывается, что не сможет нанести стратегическое поражение России
2025-06-29T12:15+0500
2025-06-29T12:15+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
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сергей лавров
запад
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. У Запада никогда не получалось нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.Лавров 29-30 июня находится с официальным визитом в Кыргызстане.
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сергей лавров запад россия
сергей лавров запад россия

Лавров: У Запада никогда не получалось нанести стратегическое поражение России

12:15 29.06.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил на конференции об исторических южнорусских землях
Глава МИД РФ С. Лавров выступил на конференции об исторических южнорусских землях - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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По словам главы МИД РФ, Запад догадывается, что не сможет нанести стратегическое поражение России.
ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. У Запада никогда не получалось нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас очень тесные связи по всем направлениям, и они имеют особое значение, тем более в нынешней очень непростой радикально изменившейся международной ситуации, когда мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз. Они, наверное, об этом начинают догадываться", — отметил он на переговорах с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
Лавров 29-30 июня находится с официальным визитом в Кыргызстане.
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