Лавров: У Запада никогда не получалось нанести стратегическое поражение России

"У нас очень тесные связи по всем направлениям, и они имеют особое значение, тем более в нынешней очень непростой радикально изменившейся международной ситуации, когда мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз. Они, наверное, об этом начинают догадываться", — отметил он на переговорах с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.