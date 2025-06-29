Лавров: У Запада никогда не получалось нанести стратегическое поражение России
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил на конференции об исторических южнорусских землях
© Sputnik / Сергей Гунеев/
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По словам главы МИД РФ, Запад догадывается, что не сможет нанести стратегическое поражение России.
ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. У Запада никогда не получалось нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас очень тесные связи по всем направлениям, и они имеют особое значение, тем более в нынешней очень непростой радикально изменившейся международной ситуации, когда мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз. Они, наверное, об этом начинают догадываться", — отметил он на переговорах с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
Лавров 29-30 июня находится с официальным визитом в Кыргызстане.