https://uz.sputniknews.ru/20250629/mirziyoyev-ukaz-molodej-nagrajdeniye-50244695.html

Шавкат Мирзиёев наградил свыше 30 молодых людей медалями "Келажак бунедкори" — список

Шавкат Мирзиёев наградил свыше 30 молодых людей медалями "Келажак бунедкори" — список

Sputnik Узбекистан

Лидер страны подписал соответствующий указ в связи с Днем молодежи

2025-06-29T09:57+0500

2025-06-29T09:57+0500

2025-06-29T09:57+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

награждение

медали

молодежь

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ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ “О награждении группы активных и инициативных представителей молодого поколения страны в связи с Днем молодежи” медалью "Келажак бунедкори".В соответствии с документом, награждены:Таким образом глава республики отметил целеустремленность, творческий и интеллектуальный потенциал, таланты и способности, патриотические и нравственные качества, честный и плодотворный труд этих молодых людей, которые добиваются успехов в разных сферах и служат примером для сверстников.Медали свидетельствуют о достойном вкладе награжденных в развитие республики, дальнейшее укрепление ее международного авторитета.

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