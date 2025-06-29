Шавкат Мирзиёев наградил свыше 30 молодых людей медалями "Келажак бунедкори" — список
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Молодежную промышленную и предпринимательскую зону, созданную в Термезе.
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Лидер страны подписал соответствующий указ в связи с Днем молодежи.
ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ “О награждении группы активных и инициативных представителей молодого поколения страны в связи с Днем молодежи” медалью "Келажак бунедкори".
В соответствии с документом, награждены:
1.Абдиганиева Надира Абдиназар кизи — магистрант 1-го курса Каракалпакского государственного университета, Каракалпакстан;
2.Исмоилов Жамшидбек Рашид угли — лидер молодежи схода граждан махалли "Навоий" Турткульского района, Каракалпакстан;
3.Иброхимова Райёна Нодирбек кизи — ученица 11-го класса средней общеобразовательной школы №4 города Андижана, Андижанская область;
4.Режавалиев Жамшидбек Жасурбек угли — директор общества с ограниченной ответственностью "Wester Group RJ" города Андижана, Андижанская область;
5.Дехконова Рухшона Шухрат кизи — студентка 1-го курса Бухарского государственного педагогического института, Бухарская область;
6.Туксанов Парвиз Абдурахимовича — специалист по подготовке к экзаменам SATучебного центра "Phoenix Academy" города Бухары, Бухарская область;
7.Адилова Фарзона Алишер кизи — начальник отдела по делам молодежи города Джизака, Джизакская область;
8.Турдибоев Акбар Икром угли — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Wegroww Tech" Дустликского района, Джизакская область;
9.Жалилов Абдикаримбек Абдихалил угли — специалист группы проектного офиса общества с ограниченной ответственностью "Шуртан газ киме мажмуаси", Кашкадарьинская область;
10.Ходиева Ситора Шохаббос кизи — базовый докторант Каршинского государственного технического университета, Кашкадарьинская область;
11.Аслонов Аброр Бурхонович — старший мастер смены цеха по производству аммиака акционерного общества "Navoiyazot", Навоийская область;
12.Максютова Алина Хуршидовна — ученица 11-го класса средней общеобразовательной школы №6 города Навои, Навоийская область;
13.Ахмадалиева Нихолахон Фозилжон кизи — старший преподаватель кафедры международных финансов Ташкентского государственного экономического университета, Наманганская область;
14.Мамадалиев Захириддин Сайфиддин угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Nightmare Labs" города Намангана, Наманганская область;
15.Кудратов Шохрух Одил угли — директор общества с ограниченной ответственностью "Polyglot school" города Самарканда, Самаркандская область;
16.Салимова Махбуба Хидирбай кизи — магистрант 1-го курса Самаркандского государственного университета, Самаркандская область;
17.Абдуалимов Алишер Самандар угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Sir uni xizmati" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область;
18.Журабоева Зиёда Олимжон кизи — механизатор фермерского хозяйства "Озодбек тухфаси" Гулистанского района, Сырдарьинская область;
19.Исматова Шахзода Бахтиёр угли — учитель математики средней общеобразовательной школы №14 города Термеза, Сурхандарьинская область;
20.Хакимжонова Ситорахон Абдукахор кизи — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Sitora Profession" Сарыасийского района, Сурхандарьинская область;
21.Маматкулов Кахрамон Уктам угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Ibrat xos obod" города Бекабада, Ташкентская область;
22.Садикова Феруза Равшанбек кизи — тренер по таэквондо специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборства Ташкентской области;
23.Махмудов Саидахмадхон Саидахрорхон угли — руководитель частного предприятия "Textile Group and Gold" города Маргилана, Ферганская область;
24.Набиева Сабина Шерзод кизи — студентка 3-го курса Университета Аризоны Соединенных Штатов Америки, Ферганская область;
25.Очилова Мафтуна Омонжон кизи — лидер молодежи схода граждан махалли "Нурли хает" города Ургенча, Хорезмская область;
26.Юсупов Дилшодбек Улугбекович — директор общества с ограниченной ответственностью "Diip logistech" города Ургенча, Хорезмская область;
27.Курёзова Шохсанам Озодбой кизи — студентка 2-го курса Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, город Ташкент;
28.Халиков Шерзод Якубжанович — воспитатель Дома милосердия №30 Яшнабадского района, город Ташкент;
29.Абдихоликов Бобир Алишер угли — член национальной сборной команды Узбекистана по футболу;
30.Бутаева Гуласал Тошкул кизи — студентка 2-го курса Международного Вестминстерского университета в городе Ташкенте;
31.Гойибова Орзугул Умаровна — эксперт негосударственной некоммерческой организации "Ибрат фарзандлари", руководитель проекта "TOP-100 Uni";
32.Исроилова Азиза Илхом кизи — дата-аналитик представительства компании "EPAM Systems" в Узбекистане, программист;
33.Камбаров Асрор Авазович — летчик воздушного судна "А-320" департамента летной службы акционерного общества "Uzbekistan airways";
34.Мухторов Сардорбек Нуроли угли — машинист высокоскоростного электропоезда "Afrosiyob" локомотивного депо "Узбекистон" акционерного общества "Узбекистон темир йуллари";
35.Сабиров Нариман Русланович — врач-эндоскопист отделения эндоскопии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В.Вахидова;
36.Саипова Фотима Дилшод кизи — член национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по велоспорту;
37.Тохиржонова Гулрухбегим Алишер кизи — член женской сборной команды Узбекистана по шахматам.
Таким образом глава республики отметил целеустремленность, творческий и интеллектуальный потенциал, таланты и способности, патриотические и нравственные качества, честный и плодотворный труд этих молодых людей, которые добиваются успехов в разных сферах и служат примером для сверстников.
Медали свидетельствуют о достойном вкладе награжденных в развитие республики, дальнейшее укрепление ее международного авторитета.